क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज होता है? जानें इन दोनों में क्या है संबंध

Overweight and Diabetes: मोटे लोगों में डायबिटीज रोग ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज होता है। क्या यह वाकई सच है? जानें इसके बारे में-

Obesity and Diabetes: मोटापा आजकल की एक बेहद आम बीमारी बन गई है। देश में डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पहले यह बीमारी बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी के लोगों में ही देखने को मिलती है। लेकिन, अब यह बीमारी युवाओं और बच्चों में भी देखने को मिल रही है। खराब लाइफस्टाइल, तनाव और अनहेल्दी डाइट को इसका मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन, ऐसा कहा जाता है कि मोटे लोगों को डायबिटीज रोग जल्दी पकड़ लेता है। आपके अक्सर देखा भी होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, उनका वजन सामान्य से ज्यादा होता है। तो क्या वाकई सिर्फ मोटे लोगों को डायबिटीज होता है? आइए, इस बारे में आकाश हेल्थकेयर के वरिष्ठ सलाहकार-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं-

क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज होता है?

डॉ. मोनिका बताती हैं कि सिर्फ मोटे लोगों को डायबिटीज होता है, यह बिल्कुल सच नहीं है। डायबिटीज मोटे, पतले और सामान्य वजन वाले लोगों को हो सकता है। हालांकि, मोटापे से ग्रसित लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है और इन लोगों में हाई ब्लड शुगर के मामले ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन, सभी तरह के वजन वाले लोगों को डायबिटीज हो सकता है। मोटापा डायबिटीज का एक जोखिम कारक हो सकता है, लेकिन यह इस बीमारी का अकेला कारण नहीं है।

मोटापा और डायबिटीज में क्या संबंध है?- Relationship Between Obesity and Diabetes

मोटापे की वजह से पेट के आस-पास चर्बी जमा हो जाती है, जिसे विसरल फैट (Visceral Fat) कहा जाता है। यह फैट और मोटापे शरीर में इंसुलिन का असर कम (इंसुलिन रेजिस्टेंस) करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। यही वजह है कि मोटापे से ग्रसित लोगों में डायबिटीज के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं।

डायबिटीज के अन्य कारण क्या हैं?- Diabetes Causes in Hindi

दुबले-पतले और सामान्य वजन वाले लोगों को भी डायबिटीज हो सकता है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

जेनेटिक फैक्टर डायबिटीज का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर किसी के परिवार में डायबिटीज का इतिहास रहा है, तो उसमें डायबिटीज विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।

गलत लाइफस्टाइल जैसे- असक्रिय रहना, तनाव में रहना आदि भी डायबिटीज का कारण बन सकता है।

अनहेल्दी डाइट जैसे- ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, मीठा भोजन, तनाव और नींद की कमी से भी डायबिटीज रोग हो सकता है।

से भी डायबिटीज रोग हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसका वजन से कोई संबंध नहीं है। यह किसी भी वजन के लोगों को हो सकता है।

वहीं, कुछ लोग दिखने में पतले होते हैं, लेकिन उनके अंदर फैट ज्यादा होता है। इसे Thin Outside, Fat Inside कहा जाता है। यह भी डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है।

डायबिटीज रोग से बचाव कैसे करें?- Diabetes Prevention Tips in Hindi

डायबिटीज रोग से बचने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम जरूर अपनाने चाहिए।

इसके लिए आप बैलेंस डाइट लें। अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन जरूर शामिल करें।

डायबिटीज से बचाव के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है।

डायबिटीज रोग से बचने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट (stress management) बहुत जरूरी है।

बहुत जरूरी है। समय-समय पर ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) की जांच जरूर करें।

