क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही हाइपरटेंशन होता है?

क्या यह सच है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें हाइपरटेंशन होने की संभावना अधिक होती है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए डॉक्टर से ही सच जान लेते हैं।

आजकल हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) को लेकर एक आम धारणा है कि यह सिर्फ मोटे लोगों की बीमारी है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। बढ़ा हुआ वजन हाई बीपी का बड़ा जोखिम कारक जरूर है, लेकिन यह समस्या सामान्य वजन वाले लोगों में भी देखी जा रही है। एशियन हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर और सीनियर फिजिशियन डॉ. सुनील राणा बताते हैं, ‘यह मान लेना गलत है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही हाइपरटेंशन होता है। हालांकि मोटापा एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन तनाव, अनियमित जीवनशैली, अधिक नमक का सेवन, धूम्रपान और आनुवंशिक कारणों से भी हाई बीपी हो सकता है।’

जब डॉक्टर से पूछा गया कि फैट और हाइपरटेंशन के बीच क्या संबंध है, तो डॉक्टर ने बताया कि जब शरीर में फैट, खासकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती है, तो यह हार्मोनल असंतुलन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है। इससे रक्त वाहिकाएं संकरी होने लगती हैं और दिल को खून पंप करने में ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है। यही स्थिति आगे चलकर हाई बीपी का कारण बनती है। डॉ. कहते हैं, ‘अधिक फैट शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) बढ़ाता है और धमनियों को सख्त करता है, जिससे ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रह सकता है।’ आइए हम इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

मोटे लोगों में हाइपरटेंशन के कारण क्या हैं?

क्या मोटे लोगों में अलग लक्षण दिखते हैं?

हाई बीपी को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण साफ तौर पर नजर नहीं आते। फिर भी कुछ लोगों में सिरदर्द, चक्कर, धुंधला दिखना, सीने में भारीपन या सांस फूलना जैसे संकेत मिल सकते हैं। मोटे लोगों में ये लक्षण जल्दी और अधिक गंभीर रूप में दिख सकते हैं, खासकर यदि साथ में डायबिटीज या हृदय रोग भी हो।

क्या यह अन्य बीमारियों का कारण बनता है?

हां। मोटे लोगों में हाई बीपी होने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर चेतावनी देते हैं, ‘यदि मोटापा और हाई बीपी साथ हों तो यह ‘डबल रिस्क’ की स्थिति है। ऐसे मरीजों को नियमित जांच और सख्त लाइफस्टाइल कंट्रोल की जरूरत होती है।’

क्या इलाज अलग होता है?

सामान्य तौर पर हाई बीपी की दवाएं सभी मरीजों के लिए समान सिद्धांत पर काम करती हैं। लेकिन मोटे मरीजों में डॉक्टर वजन घटाने पर विशेष जोर देते हैं। कई बार दवाओं की खुराक और संयोजन व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदले जाते हैं।

You may like to read

‘मोटे मरीजों में सिर्फ दवा पर्याप्त नहीं होती। जब तक वजन कम नहीं होगा, बीपी को लंबे समय तक नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है’ डॉक्टर बताते हैं।

फैट अधिक हो तो हाई बीपी कंट्रोल करने के उपाय

रोजाना कम से कम 30-45 मिनट तेज चाल से चलना

नमक की मात्रा 5 ग्राम प्रतिदिन से कम रखना

तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड से दूरी

फल, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त आहार लेना

तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान

पर्याप्त नींद लेना

मोटे लोगों के लिए कौन-सी एक्सरसाइज फायदेमंद?

तेज चलना, साइकिलिंग, तैराकी, हल्की जॉगिंग और योग सबसे सुरक्षित और प्रभावी विकल्प माने जाते हैं। शुरुआत धीरे-धीरे करें और डॉक्टर की सलाह से ही व्यायाम बढ़ाएं।

कौन-सी आदतें बीपी बढ़ाती हैं?

ज्यादा नमक और शराब का सेवन

धूम्रपान

देर रात तक जागना

बिना डॉक्टर की सलाह दवा बंद कर देना

नियमित जांच न कराना

किन गलतियों से बचें?

‘मैं ठीक महसूस कर रहा हूं’ सोचकर दवा छोड़ना

घरेलू नुस्खों पर पूरी तरह निर्भर रहना

अचानक क्रैश डाइट शुरू करना

अत्यधिक भारी एक्सरसाइज करना

अंत में, एक्सपर्ट का मानना है कि हाई बीपी सिर्फ मोटे लोगों की समस्या नहीं है, लेकिन मोटापा इसे गंभीर जरूर बना सकता है। समय पर जांच, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह से इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।