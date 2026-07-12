शरीर में रोज दिखते हैं ये 5 लक्षण, तो बिना देरी किए करवा ले चेकअप

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Written By: Anju Rawat | Updated : July 12, 2026 1:35 PM IST
Medically Verified By: Dr. Raman Kumar
जब शरीर में छोटे-छोटे बदलाव या लक्षण नजर आते हैं, तो ज्यादातर लोग इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इससे शरीर में समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और एक समय के बाद गंभीर बीमारी जन्म ले लेती है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जो शरीर लंबे समय से कुछ-न-कुछ संकेत दे रही होती हैं। अगर इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अचानक से कोई बीमारी जन्म ले लेती है और हमें समझ ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। इसलिए शरीर में दिखने वाले संकेतों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं कि शरीर में दिखने वाले किन लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको लंबे समय से थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। हर वक्त थकान बनी रहती है, तो ये एनीमिया, थायराइड, डायबिटीज, हृदय रोगों और शरीर में विटामिन्स-मिनरल्स की कमी के संकेत हो सकते हैं।
आजकल गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। अगर आपको रोज गैस और अपच रहती है, पेट सही से साफ नहीं होता है तो इन संकेतों की अनदेखी न करें। ये पाचन से जुड़ी समस्याओं के लक्षण हो सकते हैं और संकेत हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। गैस, अपच, पेट फूलना और मल त्याग के दौरान दर्द होना इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लक्षण हो सकते हैं।
अगर आप वजन कम करने या बढ़ाने के लिए कोई डाइट-एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपका वजन लगातार कम या ज्यादा हो रहा है तो इस संकेत को सामान्य बिल्कुल न समझें। लगातार वजन बढ़ना या कम होना- थायराइड, डायबिटीज, हार्मोनल गड़बड़ी आदि के लक्षण हो सकते हैं। वजन कम होना लिवर रोगों से भी जुड़ा हो सकता है।
अगर कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने पर आपकी सांस फूलने लगती हैं या सीने में दर्द होने लगता है, तो इन संकेतों की अनदेखी न करें। ये फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए आपको अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर सीने में दर्द, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत इलाज लें।
अगर आपको इनमें से कोई लक्षण 2 से 3 सप्ताह तक दिखाई दे तो अनदेखी बिल्कुल न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। लंबे समय तक इन लक्षणों के महसूस होने पर डॉक्टर ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर, थायरॉयड टेस्ट, विटामिन बी12, विटामिन डी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड या दूसरी कई अन्य जांचें कराने की सलाह दे सकते हैं।
Disclaimer: अगर आपको हर वक्त थकान, कमजोरी महसूस होती है, लगातार बिना वजह वजन कम हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। समय पर जांच से गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इलाज संभव हो सकता है। व्यक्ति स्वस्थ महसूस कर सकता है।