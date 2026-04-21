30 की उम्र में बढ़ा बीपी? 50 की उम्र में पड़ सकता है भारी: नई स्टडी की चेतावनी

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क्या आप अभी अपने 30s वाले फेज को एन्जॉय कर रहे हैं? अगर हां, तो इस फेज में घर, परिवार, जॉब या करियर के साथ ही, अपनी सेहत पर भी जरूर ध्यान दें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस उम्र के ज्यादातर युवा अपनी फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सेहत या शरीर में चल रही गड़बड़ियों की अनदेखी कर देते हैं। इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में 40 से 50 साल की उम्र के बाद उठाना पड़ता है। इसका खुलासा एक नई स्टडी में भी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 30 की उम्र में बीपी बढ़ा हुआ पाया गया है तो 50 साल की उम्र में यह उसकी सेहत के लिए खतरा साबित हो सकता है।
american journal of hypertension में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 साल पहले एक अध्ययन की शुरुआत की गई थी, जिसमें 56 प्रतिशत महिलाएं थीं। इनकी औसतन आयु 31 वर्ष थी। इन महिलाओं का औसतन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 122/69 mm Hg था। 24 वर्षों के फॉलो-अप के बाद कई महिलाओं में हृदय रोग विकसित हो चुके थे। स्टडी में यही साबित हुआ है कि अगर 30 की उम्र में बीपी हल्का-सा भी बढ़ जाता है, तो उसका इलाज कराने की जरूरत होती है। इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है।
अगर बीपी बढ़ा हुआ निकला है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बढ़े हुए बीपी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे भविष्य में हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। 30 साल की उम्र के बादर नियमित रूप से बीपी की जांच जरूर कराएं।
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