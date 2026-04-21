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30 की उम्र में बढ़ा बीपी? 50 की उम्र में पड़ सकता है भारी: नई स्टडी की चेतावनी

High BP and Heart Disease: अगर 30 की उम्र में बीपी बढ़ा हुआ है, तो भविष्य में हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसका खुलासा एक स्टडी में हुआ है।

30 की उम्र में बढ़ा बीपी? 50 की उम्र में पड़ सकता है भारी: नई स्टडी की चेतावनी
Image Credit: ChatGPT

Written by Anju Rawat |Published : April 21, 2026 4:25 PM IST

क्या आप अभी अपने 30s वाले फेज को एन्जॉय कर रहे हैं? अगर हां, तो इस फेज में घर, परिवार, जॉब या करियर के साथ ही, अपनी सेहत पर भी जरूर ध्यान दें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस उम्र के ज्यादातर युवा अपनी फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सेहत या शरीर में चल रही गड़बड़ियों की अनदेखी कर देते हैं। इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में 40 से 50 साल की उम्र के बाद उठाना पड़ता है। इसका खुलासा एक नई स्टडी में भी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 30 की उम्र में बीपी बढ़ा हुआ पाया गया है तो 50 साल की उम्र में यह उसकी सेहत के लिए खतरा साबित हो सकता है।

क्या कहती है नई स्टडी?

american journal of hypertension में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 साल पहले एक अध्ययन की शुरुआत की गई थी, जिसमें 56 प्रतिशत महिलाएं थीं। इनकी औसतन आयु 31 वर्ष थी। इन महिलाओं का औसतन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 122/69 mm Hg था। 24 वर्षों के फॉलो-अप के बाद कई महिलाओं में हृदय रोग विकसित हो चुके थे। स्टडी में यही साबित हुआ है कि अगर 30 की उम्र में बीपी हल्का-सा भी बढ़ जाता है, तो उसका इलाज कराने की जरूरत होती है। इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है।

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  • नई स्टडी में चेतावनी दी गई है कि अगर 30 की उम्र में आपका बीपी बढ़ गया है और आप इसे हल्के में लेते हैं तो 50 की उम्र में गंभीर दिल की बीमारियां हो सकती हैं।
  • 30 की उम्र में बीपी में थोड़ा-सा भी बदलाव, भविष्य में हृदय रोगों के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। इससे शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंच सकता है।
  • कई बार हाई बीपी के लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर बीपी बढ़ा हुआ पाया गया है तो डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट जरूर करें।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें?

  • बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए।
  • बीपी को नियंत्रण में रखने के लिए फल, सब्जियों और साबुत अनाज का सेवन करें।
  • रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। रोजाना 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें।
  • मोटापा बीपी के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए वजन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें।
  • बीपी को नियंत्रण में रखने के लिए तनावमुक्त रहने की कोशिश करें। इसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लें।
  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखें।

अगर बीपी बढ़ा हुआ निकला है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बढ़े हुए बीपी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे भविष्य में हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। 30 साल की उम्र के बादर नियमित रूप से बीपी की जांच जरूर कराएं।

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About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More