Liver Health : शराब के अलावा ये 5 चीजें भी हैं लिवर की दुश्मन, भूलकर भी न करें सेवन

लिवर को खराब कर रहे ये 6 फूड्स

Unhealthy Foods for Liver : यदि आपको सेहतमंद रहना है, तो अपने लिवर को हेल्दी रखने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि लिवर की सेहत का असर सीधा आपके पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 खाद्य पदार्थ जो आपके लिवर की सेहत को खराब कर सकते हैं।

Foods that are bad for liver health : लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो लिवर आपके शरीर में ऊर्जा के इंजन की तरह काम करता है। यदि आपका लिवर ठीक से काम करना बंद कर दे तो आपका पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है। यही कारण है कि लिवर की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत ज्यादा होती है। आज बदली लाइफस्टाइल और खराब खानपान का असर हमारे लिवर पर भी देखने को मिल रहा है। आज हम आपको ऐसे 6 फूड आइटम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से आपके लिवर की सेहत खराब हो सकती है। जानें

लिवर के लिए हानिकारक 5 खाद्य पदार्थ (5 foods that are harmful for the liver)

1. चीनी (Refined sugar for liver)

यदि आप चीनी का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हां ज्यादा मात्रा में किया गया चीनी का सेवन आपके लिवर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। चीनी से मिलने वाले शुगर को लिवर फैट में बदल देता है जिससे फैटी लिवर जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है।

2. कोल्ड ड्रिंक्स (Cold drinks for liver)

यदि आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से दूरी बनानी चाहिए। इन सभी ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो हमारे लिवर की सेहत को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं।

TRENDING NOW

3. नमक (Salt for liver)

बहुत अधिक नमक का सेवन भी आपके लिवर को क्षति पहुंचाता है। ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से शरीर में वाटर रिटेंशन होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही पैकेज्ड फूड आइटम जैसे नमकीन, बिस्कुट, चिप्स आदि हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं।

4. रेड मीट (Red meat for liver)

रेड मीट का सेवन भी हमारे लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि प्रोटीन की अधिक मात्रा रेड मीट को पाचन में बेहद मुश्किल बनाती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन को पचाने के लिए लिवर को काफी मुश्किल होती है। इसलिए रेड मीट का सेवन करने से परहेज करना चाहिए

5. मैदा (Refined flour or Maida for liver)

मैदा या सफेद आटे से बने सभी फूड आइटम आपके लिवर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मैदा से बने प्रोडक्ट्स जैसे पिज्जा, पास्ता, ब्रेड आपके लिवर को खराब करने का काम करते हैं। इसके अलावा और भी मैदा और ऑयल से बने खाद्य पदार्थ आपके लिवर के लिए मुसीबत बन सकते हैं।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES