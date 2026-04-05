क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल नकली लगते हैं? एक डॉक्टर की नजर से जानें पूरी सच्चाई

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Do hair transplants always look fake : आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो गई है। बाल झड़ने की समस्या से राहत पाने के लिए लोग कई प्रकार के तेल, शैंपू और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। जब घरेलू नुस्खों से बालों का झड़ना कम नहीं होता है और बाल पूरी तरह से जा चुके होते हैं। ऐसे में लोग बालों का झड़ना रोकने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प अपनाने के बारे में सोचते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को अपनाने से पहले लोगों के मन में कई प्रकार के सावल आते हैं। मेरे क्लिनिक में आने वाले ज्यादातर मरीजों का एक ही सवाल होता है- क्या ट्रांसप्लांट के बाद बाल नकली लगते हैं? एक हेयर रिस्टोरेशन विशेषज्ञ (Hair Transplant Surgeon) के रूप में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अगर सही तकनीक और अनुभव के साथ हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, तो बाल बिल्कुल प्राकृतिक (Natural) दिखते हैं, नकली नहीं।
हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कई प्रकार के सवाल आते हैं।
हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें आपके अपने ही सिर (डोनर एरिया आमतौर पर पीछे का हिस्सा) से बालों की जड़ों (Hair Follicles) को निकालकर गंजे या पतले हिस्से में लगाया जाता है। क्योंकि ये बाल आपके ही होते हैं, इसलिए यह शरीर उन्हें नेचुरल तरीके से स्वीकार कर लेता है।
नहीं, अगर सही तरीके से किया जाए तो बाल नकली नहीं लगते। लेकिन यह पूरी तरह इन फैक्टर्स पर निर्भर करता है:
अक्सर नकली दिखने का कारण गलत हेयर लाइन डिजाइन होता है। एक अनुभवी डॉक्टर हमेशा आपकी उम्र के अनुसार हेयर लाइन बनाता है, चेहरे के अनुपात को ध्यान में रखता है और बहुत सीधी (straight) लाइन नहीं बनाता है। सही हेयर लाइन से 70% नैचुरल लुक मिलता है।
आजकल दो प्रमुख तकनीक इस्तेमाल होती हैं। पहला FUE (Follicular Unit Extraction) और दूसरा FUT (Follicular Unit Transplantation)। अगर ग्राफ्ट्स को सही एंगल, दिशा और घनत्व में लगाया जाए, तो बाल पूरी तरह प्राकृतिक लगते हैं।
मेरे अनुभव में, सबसे बड़ा फर्क डॉक्टर की स्किल से पड़ता है। अगर ट्रांसप्लांट किसी अनट्रेंड या कम अनुभव वाले व्यक्ति से कराया जाए, तो बाल असमान लग सकते हैं, घनत्व (density) सही नहीं होता और हेयरलाइन अजीब दिख सकती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बाल नकली लगने लगते हैं।
कुछ खास परिस्थितियों में ट्रांसप्लांट के बाद बाल नकली दिख सकते हैं:
मेरे क्लिनिकल अनुभव के अनुसार:
इस स्टेज पर कोई भी पहचान नहीं सकता कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो एक बार इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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