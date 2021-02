Dizziness Causes and Symptoms: सोमवार को इंटरनेट पर एक ख़बर पर खूब बातें हुईं। यह घटना थी गुजरात (Gujrat) राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) के चक्कर आकर गिरने की। रूपाणी चुनाव प्रचार के लिए वड़ोदरा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी समय उन्हें चक्कर आ गया। उन्हें, फर्स्ट एड दिया गया जिसके कुछ देर बाद उनकी हालत में सुधार देखा गया। बाद में जानकारी सामने आयी कि मुख्यमंत्री रूपाणी की तबियत ठीक नहीं थी। वह ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद हिम्मत करके रैली में गए थे। लेकिन, वहां उन्हें चक्कर आ गया। Also Read - बार-बार बेहोश होने के कारण, लक्षण और उपचार

चक्कर आना एक मामूली समस्या (Fainting problem) मानी जाती है। लेकिन, यह कई बार किसी बीमारी या ख़राब तबियत का संकेत भी हो सकती है जैसा कि विजय रूपाणी (Vijay Rupani Fainting) के साथ हुआ। आमतौर पर चक्कर आने की वजह भूख या कमज़ोरी होती है। साथ ही इस तरह की समस्याओं में भी चक्कर आ सकते हैं। (Dizziness Causes and Symptoms)

चक्कर आने के कारण (Dizziness Causes)

लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure)

तनाव और चिंता

विटामिन डी की कमी होना (Vitamin D Deficiency)

विटामिन बी की कमी

आयरन की कमी

कमजोरी

हड्डियों की कमज़ोरी

इम्यूनिटी कमज़ोर होना

चक्कर आने से पहले दिखते हैं ये लक्षण ( Symptoms of Dizziness)

सिरदर्द

हार्ट बीट या धड़कन का बदलना

उलझन या कन्फ्यूज़न

संतुलन खोना

कमज़ोरी

चीज़ों का घूमना

मतली (Dizziness Causes and Symptoms)

इन उपायों से कंट्रोल करें चक्कर आने की समस्या