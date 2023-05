इन बीमारियों के कारण हो सकती है आपके टखनों में सूजन, जानें और नजरअंदाज ना करें

टखनों में सूजन का कारण: कई बार हम अपने टखनों में सूजन महसूस करते हैं और फिर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, यह कुछ गंभीर स्थितियों का संकेत भी हो सकता है।

Causes of Swelling in Ankle in Hindi: टखनों में सूजन अक्सर लोग महसूस करते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते कि इसका कारण क्या है। दरअसल, टखनों में सूजन के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ पुरानी बीमारियां हो सकती हैं तो कुछ आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हो सकती हैं। जैसे कि कई बार बढ़े हुए वजन के कारण आपके टखनों में सूजन आ जाती है। तो, कभी बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा भी टखनों में सूजन के कई कारण हैं। कैसे, जानते हैं।

1. मोच के कारण

मोच टखनों में सूजनका सबसे पहला कारण है। मोच चाहे हड्डियों की हो या मांसपेशियों की इसके कारण आपके टखनों में सूजन हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सूजनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे करवा चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। ताकि इसकी जल्दी से इलाज हो सके।

2. गठिया के कारण

गठिया के कारण टखनों में सूजन की समस्या हो सकती है। जी हां, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि गठिया के भयानक सूजन हो सकती है। ये इतना बढ़ सकता है कि आपको चलने में परेशानी हो। साथ ही कई बार ये सूजन और बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति को कंट्रोल करें और फिर गठिया का इलाज करवाएं।

3. पेरिफेरल आर्टरी डिजीज

पेरिफेरल आर्टरी डिसीज वैसे तो दिल की बीमारी है लेकिन यह आपकी धमनियों को भी प्रभावित करनी लगती है। इसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं सर्कुलेट हो पाता है। दरअसल, जब आपके टखनों तक खून नहीं पहुंचता तो धीरे-धीरे इसमें सूजन आने लगती है। ये आगे चल कर और गंभीर हो सकती है और शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाती है।

4. वेरिकोज वेन्स

वेरिकोज वेन्स की समस्या आपके शरीर के किसी भी अंग तक पहुंच सकती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या में वेन्स के अंदर ब्लड क्लोटिंग होती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है। ये आपके पैरों और टखनों तक भी पहुंच सकता है। इससे टखनों में सूजन आ सकती है। इसमें टखनों में साफ-साफ नसें नजर आ सकती हैं।

5. प्लांटर फेसलाइटिस

प्लांटर फेसलाइटिस (Plantar fasciitis) की समस्या में एड़ी में तेज दर्द होने होने लगता है। इसमें एड़ी की मांसपेशियां घिस जाती हैं और इसमें तेज दर्द पैदा होती है। प्लांटर फेसलाइटिस की समस्या में टखनों में भी सूजन हो सकती है। इससे आपको तेज दर्द हो सकता है। इसलिए टखने के दर्द को नजरअंदाज ना करें।

