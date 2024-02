सर्दियों में इन बीमारियों को नहीं किया कंट्रोल तो आ सकता है हार्ट अटैक, आप भी कर रहे इग्नोर तो सावधान

Risk of heart attack: ठंड के दिनों में कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जो हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं, जो हार्ट अटैक का कराण बन सकत हैं।

Disease that increase the risk of heart attack: हार्ट अटैक का खतरा आजकल लोगों में ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। खराब जीवनशैली और अहेल्दी फूड हैबिट्स के अलावा भी कई ऐसे कारक हैं, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इन कारकों में एक सर्दियों का मौसम भी है, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के पीछे कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियां भी होती हैं। दरअसल सर्दियों के मौसम में कुछ क्रोनिक बीमारियों को कंट्रोल करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यही क्रोनिक बीमारियां कई बार हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का कारण बन जाती है। इस लेख में हम आपको सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाली कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं, अगर इन्हें कंट्रोल न किया जाए तो इशसे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सता है।

1. हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure and heart attack)

उच्च रक्तचाप जिसे मेडिकल भाषा में हाइरटेंशन भी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में इस बीमारी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम आपनी डाइट को जरूरत के अनुसार मैनेज नहीं कर पाते हैं और इस कारण से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में भी अपने ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल रखना जरूरी है।

2. हाई कोलेस्ट्रॉल (High cholesterol and heart attack)

हार्ट अटैक व अन्य हार्ट से जुड़ी बीमारियों से सबसे बड़े कारणों में से एक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना भी है। हाई कोलेस्ट्रॉल के दौरान शरीर की धमनियों व रक्त वाहिकाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। ठंड के मौसम में हम अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रख पाते हैं और ज्यादा फैट वाली चीजें खाने लगते हैं। सर्दियों के बढ़ते मौसम में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

3. हाई ब्लड शुगर (High blood sugar and heart attack)

अगर आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो यह भी आपके हार्ट के लिए धीरे-धीरे खतरा बन रहा है। सर्दियों के मौसम में डायबिटीज कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी डाइट में ज्यादा शुगर व फैट होता है, जो डायबिटीज कंट्रोल करने बाधा डालता है और साथ ही साथ ठंड के कारण फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण भी शरीर को ब्लड शुगर कंट्रोल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डॉक्टर से संपर्क करें (When to see the doctor)

अगर आपको उपरोक्त में से कोई भी बीमारी है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें और उनका पालन करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को नियमित रूप से लेते रहें।