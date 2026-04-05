Urine Culture और Urine Routine टेस्ट में क्या अंतर है? जानें किसे कब करवाया जाता है

Urine Test: यूरिन टेस्ट कई तरह के होते हैं, इसमें यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर भी शामिल हैं। जानें, डॉक्टर कब देते हैं इन टेस्ट को करवाने की सलाह-

urine routine test

Urine Routine and Urine Culture Test: जब पेशाब में जलन, दर्द या कोई दूसरी समस्या होती है तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। लेकिन, यूरिन टेस्ट कई तरह के होते हैं। इसमें सबसे आम यूरिन रूटीन (Urine R/M) और यूरिन कल्चर (Urine Culture) हैं। इन दोनों तरह के टेस्ट को करवाने के लिए यूरिन सैंपल की जरूरत होती है। सैंपल के लिए डॉक्टर सुबह का पहला पेशाब लेने की सलाह देते हैं। इन टेस्ट से पता चलता है कि यूरिन में पस सेल्स और रेड ब्लड सेल्स है या नहीं। वहीं, पेशाब में कौन-सा बैक्टीरिया मौजूद है, उसके लिए भी यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों टेस्ट में क्या अंतर है? तो आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare.) से जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में-

यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर टेस्ट में अंतर

आधार यूरिन रूटीन यूरिन कल्चर उद्देश्य सामान्य जांच की जाती है। पेशाब में बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या पता चलता है? आरबीसी, पस सेल्स, प्रोटीन और शुगर किस बैक्टीरिया से संक्रमण हुआ है रिपोर्ट कितने समय में मिलती है? 12 से 24 घंटे के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर कब कराया जाता है? शुरुआती जांच के लिए इंफेक्शन की पुष्टि के लिए

Urine Routine टेस्ट क्या है?

यूरिन रूटीन एक सामान्य जांच होती है। इसमें पेशाब के सैंपल से कुछ सामान्य चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे-

यूरिन रूटीन टेस्ट कब कराया जाता है?

जब पेशाब में जलन या दर्द होता है, तो डॉक्टर यूरिन रूटीन टेस्ट करान की सलाह दे सकते हैं।

अगर पेशाब बार-बार आता है, तो भी यूरिन रूटीन टेस्ट कराया जा सकता है।

जब डॉक्टर को किडनी या यूरिन इंफेक्शन का शक होता है तो इस टेस्ट को कराया जा सकता है।

प्रेग्नेंसी या सामान्य हेल्थ चेकअप के लिए भी इस टेस्ट को करवाया जा सकता है।

आपको बता दें कि यूरिन रूटीन टेस्ट को शुरुआती जांत के तौर पर कराया जाता है। इसकी रिपोर्ट 12 से 24 घंटे के भीतर मिल जाती है।

Urine Culture टेस्ट क्या है?

यूरिन कल्चर एक विशेष जांच है। इसमें पता लगाया है कि पेशाब में कौन-सा बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से इंफेक्शन विकसित हो रहा है।

इस टेस्ट की मदद से पेशाब में बैक्टीरिया की सही पहचान होती है।

की सही पहचान होती है। पेशाब में कितना ज्यादा संक्रमण है, इसकी जानकारी भी मिल जाती है।

यूरिन कल्चर टेस्ट से यह भी पता चल जाता है कि कौन-सी एंटीबायोटिक दवा असरदार होगी।

यूरिन कल्चर टेस्ट कब कराया जाता है?

कई स्थितियों में डॉक्टर यूरिन कल्चर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं।

जब डॉक्टर को यूरिन रूटीन टेस्ट में इंफेक्शन का शक होता है, तो इस टेस्ट को कराया जा सकता है।

जब यूरिन रूटीन में पस सेल्स और आरबीसी का स्तर अधिक आता है, तो बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए यूरिन कल्चर कराया जाता है।

जब किसी व्यक्ति को बार-बार यूटीआई होता है, तो भी इस टेस्ट को कराया जाता है।

इस टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिनों के भीतर मिलती है।

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Highlights:

डॉक्टर पेशाब में जलन या दर्द होने पर यूरिन रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं।

अगर पेशाब में संक्रमण का पता लगाना होता है तो यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है।

पेशाब से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।