Urine Culture और Urine Routine टेस्ट में क्या अंतर है? जानें किसे कब करवाया जाता है

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Urine Routine and Urine Culture Test: जब पेशाब में जलन, दर्द या कोई दूसरी समस्या होती है तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। लेकिन, यूरिन टेस्ट कई तरह के होते हैं। इसमें सबसे आम यूरिन रूटीन (Urine R/M) और यूरिन कल्चर (Urine Culture) हैं। इन दोनों तरह के टेस्ट को करवाने के लिए यूरिन सैंपल की जरूरत होती है। सैंपल के लिए डॉक्टर सुबह का पहला पेशाब लेने की सलाह देते हैं। इन टेस्ट से पता चलता है कि यूरिन में पस सेल्स और रेड ब्लड सेल्स है या नहीं। वहीं, पेशाब में कौन-सा बैक्टीरिया मौजूद है, उसके लिए भी यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों टेस्ट में क्या अंतर है? तो आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare.) से जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में-
|यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर टेस्ट में अंतर
|आधार
|यूरिन रूटीन
|यूरिन कल्चर
|उद्देश्य
|सामान्य जांच की जाती है।
|पेशाब में बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है।
|क्या पता चलता है?
|आरबीसी, पस सेल्स, प्रोटीन और शुगर
|किस बैक्टीरिया से संक्रमण हुआ है
|रिपोर्ट कितने समय में मिलती है?
|12 से 24 घंटे के अंदर
|3 से 4 दिन के अंदर
|कब कराया जाता है?
|शुरुआती जांच के लिए
|इंफेक्शन की पुष्टि के लिए
यूरिन रूटीन एक सामान्य जांच होती है। इसमें पेशाब के सैंपल से कुछ सामान्य चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे-
आपको बता दें कि यूरिन रूटीन टेस्ट को शुरुआती जांत के तौर पर कराया जाता है। इसकी रिपोर्ट 12 से 24 घंटे के भीतर मिल जाती है।
यूरिन कल्चर एक विशेष जांच है। इसमें पता लगाया है कि पेशाब में कौन-सा बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से इंफेक्शन विकसित हो रहा है।
कई स्थितियों में डॉक्टर यूरिन कल्चर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं।
इस टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिनों के भीतर मिलती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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