एक जैसे होते हैं साइनस और कोविड के लक्षण, लेकिन, इस तरह समझा जा सकता है दोनों बीमारियों में अंतर

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण साधारण वायरल फ्लू और साइनस के लक्षणों से काफी मिलते-जुलते से होते हैं। (Difference Between Symptoms Of Covid And Sinus)

Difference Between Symptoms Of Covid And Sinus : मौसम बदलने के साथ ही लोगों को सर्दी-ज़ुकाम, बुखार और छींकने-खांसने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ये मौसमी बीमारियां सीज़न के साथ आती हैं और मामूली उपाय और घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती हैं। लेकिन, यह स्थिति कोरोना महामारी की शुरूआत से पहले की थी जबकि, कोविड संक्रमण के अस्तित्व में आने के बाद से इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं के प्रति लोग अधिक सजग और गम्भीर हो रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण साधारण वायरल फ्लू और साइनस के लक्षणों से काफी मिलते-जुलते से होते हैं। इसीलिए, संभावना यह भी हो सकती है कि लोग कोविड के लक्षणों को साइनस या साइनस और वायरल फ्लू के लक्षणों को कोविड के लक्षण समझ बैठें। (Difference Between Symptoms Of Covid And Sinus In Hindi)

मिलते-जुलते लक्षणों में कोविड-19 संक्रमण और साइनस में अंतर समझें ऐसे

एक जैसे लक्षणों की वजह से लोगों के लिए जहां साइनस और कोविड इंफेक्शन में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं, इसके चलते लोग डर जाते हैं। हालांकि, कुछ छोटी-मोटी बातों पर ध्यान देकर आप साइनस और कोविड संक्रमण में अंतर समझ सकते हैं। गौरतलब है कि इन दोनों ही समस्याओं में शरीर द्वारा एक तरह के संकेत (Symptoms of Covid-19 Infection) दिए जाते हैं। जैसे गले में खिचखिच, खांसी, बुखार, सिर दर्द , नाक बंद होना और थकान आदि। लेकिन वहीं, साइनस में कुछ विशेष लक्षण भी दिखायी देते हैं और उन्हीं लक्षणों के आधार पर आप साधारण सर्दी-खांसी और साइनस में अंतर कर पाते हैं। साइनस के कुछ ऐसे ही लक्षण हैं ये समस्याएं-

साइनस के आम लक्षण (Symptoms of Sinus)

चेहरे खासकर, गालों के ऊपरी हिस्से में दबाव महसूस होना

माथे, सिर और आंखों के आसपास दबाव

पोस्ट नेज़ल ड्रिप (post-nasal drip)

दांतों में दर्द (toothache)

सांस की दुर्गंध (Bad Breath) आदि

वहीं, कोविड में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो साइनस या वायरल फ्लू में नहीं होती और इन्हीं लक्षणों की मदद से कोविड और अन्य प्रकार के संक्रमण में अंतर का पता लगाया जा सकता है। ये लक्षण हैं-

सांस लेने से जुड़ी कठिनाइयां

बदन दर्द

जोड़ों में दर्द

स्वाद और सूंघने की शक्ति खत्म होना

पाचन संबंधी परेशानियां