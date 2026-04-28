घमौरियां और धूप से होने वाली एलर्जी में क्या अंतर है और इसका इलाज कैसे करें

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अप्रैल में ही इतनी तेज धूप और गर्मी पड़ने लगी है, मानो जैसे कि जून का महीना चल रहा हो। धूप और गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ती है, उसका हेल्थ पर असर भी उतना ही ज्यादा पड़ने लगता है। यही कारण है कि अभी से पहलो लोगं को घमौरियां और धूप के कारण होने वाली अन्य समयाओं की दिक्कत होने लगी हैं। इन स्किन प्रॉब्लम्स का जल्द से जल्द इलाज कराना बेहद जरूरी है, लेकिन इलाज के लिए जरूरी है उस समस्या को समझना। क्योंकि कई बार समस्याको समझना ही अपने आप में एक बड़ी टेंशन बन जाती है। क्योंकि गर्मियों में होने वाली कई स्किन प्रॉब्लम्स जैसे घमौरियां या धूप से एलर्जी आदि एक जैसी दिखती हैं और इनके कुछ लक्षण भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इनका इलाज पूरी तरह से अलग-अलग होता है। जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन डॉ. विपिन कुमार जैन ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनकी मदद से इस लेख में हम घमौरियों और धूप से होने वाली एलर्जी के बीच अंतर का पता लगाएंगे।
बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि ये एक दूसरे से पूरी तरह से अलग-अलग हैं। ये दोनों ग्रमियों के दिनों में होने वाली स्किन प्रॉब्लम हैं और इनके कुछ लक्षण भी आपस में मेल खाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि ये दोनों ही चीजें अलग-अलग हैं।
इन दोनों में एक अंतर और देखा जा सकता है, जैसे घमौरियां आमतौर पर शरीर के उस हिस्से में होती हैं जहां पसीना ज्यादा आता है जैसे गर्दन, पीठ, छाती और कांख आदि। वहीं सन एलर्जी आमतौर पर त्वचा के उन हिस्सों मे होती है जो धूप के ज्यादा संपर्क में आते हैं जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ आदि।
(और पढ़ें - गर्मियों में घमौरियां हटाने के लिए क्या लगाएं?)
गर्मियों में घमौरियों से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है, कि ज्यादा पसीना न आने दें और उसके लिए कुछ टिप्स हैं -
इन बातों का ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको घमौरियां हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी घर का नुस्खा अपनाने की बजाय डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ लोश व दवाएं दे सकते हैं, जिनसे आपको जल्दी आराम होगा।
(और पढ़ें - किस तरह गर्मियां आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं?)
तेज धूप से बचना ही इससे बचाव करने का सबसे प्रभावी तरीका है -
अगर इन बातों का ध्यान रखे के बावजूद भी आपको सन एलर्जी हो गई है, तो उसके लिए आपको घर पर कोई नुस्खा अपनाने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर स्किन की स्थिति की अच्छे से जांच करेंगे और उसके अनुसार आपको दवाएं देंगे।
अस्वीकरण: यह लेख सिर्फ स्किन से स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताई कई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल त्वचा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
तेज धूप से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV Rays) सनबर्न, एजिंग और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।
गर्मियों में ज्यादा पसीना आने या धूल-मिट्टी के कारण जब पसीने की ग्रंथियां रुक जाती हैं, तो घमौरियां हो जाती हैं।
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