काला मोतिया और सफेद मोतिया में क्या अंतर है? क्या दोनों बीमारियों में अंधा हो जाता है इंसान?

काला मोतिया और सफेद मोतिया एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। ये दोनों आंखों से जुड़ी बीमारियां हैं। लेकिन, इनके लक्षण, कारण और इलाज सब अलग-अलग हैं।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Suneeta Dubey

Written by Anju Rawat |Published : March 13, 2026 10:11 AM IST

आंखें हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। इसलिए आंखों की सेहत का बेहतर बने रहना बहुत जरूरी होता है। आंखों की सेहत में लापरवाही जीवन को अंधेरे में धकेल सकती है। हालांकि, आजकल आंखों से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, इसमें काला मोतिया (ग्लूकोमा) और सफेद मोतिया (कैटरेक्ट) भी शामिल हैं। ज्यादातर लोग काला मोतिया और सफेद मोतिया को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में काफी अंतर है। काला मोतिया ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने की वजह से हो सकता है। वहीं, सफेद मोतिया आंख की लेंस में धुंधलापन आने की वजह से होता है। काला मोतिया अंधेपन का कारण बन सकता है और सफेद मोतिया को सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन, इस लेख में हम आपको काला मोतिया और सफेद मोतिया के बारे में विस्तार में अंतर (Kala Motia or Safed Motia me Antar) समझा रहे हैं। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमने विश्व ग्लूकोमा वीक (World Glaucoma Week) के मौके पर Dr. Shroff's Charity Eye Hospital, नई दिल्ली की एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर और हेड ऑफ ग्लूकोमा सर्विस डॉ. सुनीता दुबे से बातचीत की-

काला मोतिया क्या है?

काला मोतिया को मेडिकल टर्म में ग्लूकोमा (Glaucoma) कहा जाता है। यह आंखों से जुड़ी एक बेहद गंभीर बीमारी है जो अंधेपन का कारण भी बन सकती है। इसमें आंख के अंदर दबाव पड़ता है और इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने लगता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है और अगर समय पर इलाज न मिल पाए तो अंधापन हो सकता है। ग्लूकोमा की वजह से हुए अंधेपन को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि ऑप्टिक नर्व वह नस होती है, जो आंख से दिमाग तक विजुअल जानकारी पहुंचाती है। ग्लूकोमा को साइलेंट चोर ऑफ साइट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि, यह बीमारी कई बार बिना किसी शुरुआती लक्षण के ही विकसित होने लगती है और धीरे-धीरे आंखों की रोशनी को छीन लेती है। लेकिन, ग्लूकोमा के कुछ लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। अन्यथा, आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है।

  • धीरे-धीरे साइड से नजर कम होना
  • आंखों में दर्द या भारीपनमहसूस होना
  • सिरदर्द महसूस होना
  • रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरा दिखाई देना
  • अचानक नजर धुंधली होना

ग्लूकोमा के ज्यादातर मामलों में मरीज को इसका पता तब चलता है, जब आंखों को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है।

सफेद मोतिया क्या है?

सफेद मोतिया को मेडिकल टर्म में कैटरेक्ट (Cataract) कहा जाता है। सफेद मोतिया आंखों से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। आमतौर पर आंख का लेंस साफ होता है, जिससे रोशनी रेटिना तक सही तरीके से पहुंचती है। जब यह लेंस धुंधला होने लगता है, तो व्यक्ति को देखने में मुश्किल होने लगती है। इससे व्यक्ति को धुंधला या काफी कम दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि सफेद मोतिया की समस्या बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती है। 50 से 60 साल के बाद आंखों की इस बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। सफेद मोतिया होने पर व्यक्ति को कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इनमें शामिल हैं-

  • धुंधला दिखाई देना
  • रात में देखने में मुश्किल होना
  • रंग फीके दिखाई देना
  • बार-बार चश्मा बदलने की जरूरत महसूस होना
आपको बता दें कि सफेद मोतिया धीरे-धीरे बढ़ता है। इसकी वजह से समय के साथ-साथ देखने की क्षमता कम होती जाती है।
आधारकाला मोतिया (ग्लूकोमा)सफेद मोतिया (कैटरेक्ट)
बीमारी का कारणआंख के अंदर दबाव बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है।आंख का लेंस धुंधला हो जाता है।
किस हिस्से पर असर करता है?ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करता हैआंख का लेंस प्रभावित होता है।
शुरुआत कैसे होती है?इसकी शुरुआत धीरे-धीरे और बिना किसी लक्षण के होती है।धीरे-धीरे धुंधलापन नजर आने लगता है।
लक्षण क्या हैं?साइड विजन कम होना और आंख में दर्द होनाधुंधला दिखाई देना
किस उम्र में है ज्यादा जोखिम40 साल के बाद50 साल के बाद
क्या ठीक हो सकता है?पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है, बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।सर्जरी की मदद से ठीक हो सकता है।
अंधेपन का कितना खतरा?अगर समय पर इलाज न मिले तो अंधेपन का काफी खतरा है।इलाज में देरी होने से आंखें काफी कमजोर हो सकती हैं।
इलाज के विकल्पआई ड्रॉप्स, लेजर ट्रीटमेंट और सर्जरीसर्जरी से लेंस बदलना

काला मोतिया और सफेद मोतिया के जोखिम कारक

काला मोतिया और सफेद मोतिया के कई जोखिम कारक भी होते हैं। यानी कुछ लोगों में इनका खतरा ज्यादा बना रहता है।

काला मोतिया के जोखिम कारक

  • 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में काला मोतिया का खतराज्यादा बना रहता है।
  • अगर काला मोतिया की फैमिली हिस्ट्री है, तो आप में भी इसका जोखिम ज्यादा हो सकता है।
  • डायबिटीज या हाई बीपी के मरीजों में काला मोतिया विकसित होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है।
  • अगर आंख में कोई चोट लग जाती है, तो काला मोतिया का खतरा बढ़ जाता है।
  • जो लोग लंबे समय से स्टेरॉइड दवाइयां का सेवन कर रहे हैं, उनमें काला मोतिया विकसित हो सकता है।
  • अगर किसी के आंखों का चश्मा माइनस नंबर का लगा हुआ है, तो उसमें भी काला मोतिया का खतरा ज्यादा हो सकता है।

white black motia risk factor

सफेद मोतिया के जोखिम कारक

  • अधिक उम्र सफेद मोतिया का सबसे बड़ा जोखिम कारक हो सकता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, सफेद मोतिया का खतरा बढ़ जाता है।
  • धूम्रपान करने वाले लोगों में भी सफेद मोतिया का खतरा बना रहता है। इसलिए धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करना चाहिए।
  • डायबिटीज रोग सफेद मोतिया के खतरे को बढ़ा सकता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से आंखों की सेहत प्रभावित हो सकती है।
  • धूप में ज्यादा समय बिताने से भी सफेद मोतिया का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।
  • आंख की चोट भी सफेद मोतिया के खतरे को बढ़ाता है।

काला मोतिया और सफेद मोतिया की जांच कैसे की जाती है?

काला मोतिया और सफेद मोतिया की पहचान करने के लिए डॉक्टर कुछ जांच कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं-

ग्लूकोमा की जांच (काला मोतिया)

  • काला मोतिया की जांच करने के लिए डॉक्टर आई प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं।
  • ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इसकी पहचान करने के लिए ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है।
  • डॉक्टर विजुअल फील्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से सामने और किनारे की दृष्टि की जांच की जाती है।

कैटरेक्ट की जांच (सफेद मोतिया)

  • सफेद मोतिया की पहचान करने के लिए आंख की स्लिट लैम्प जांच होती है। इस टेस्ट की मदद से आंख के हिस्सों जैसे कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना को देखा जाता है।
  • सफेद मोतिया की पहचान के लिए विजन टेस्ट भी किया जाता है। इसकी मदद से कैटरेक्ट का निदान किया जा सकता है।
  • रेटिना की जांच से भी सफेद मोतिया की पहचान संभव है। इसलिए डॉक्टर रेटिना की जांच भी करते हैं।
अगर शुरुआत में ही काला मोतिया और सफेद मोतिया की जांच करके पहचान कर ली जाए तो इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

क्या दोनों बीमारियों में इंसान अंधा हो जाता है?

काला मोतिया में अंधापन

डॉ. सुनीता बताती हैं कि काला मोतिया को बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि काला मोतिया की वजह से जो नुकसान होता है, वह वापस ठीक नहीं हो सकता है। अगर बीमारी शुरू हो जाती है, तो समय पर इलाज से इसे सिर्फ रोका जा सकता है। काला मोतिया को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर इस बीमारी का देरी से पता चलता है और इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है।

सफेद मोतिया में अंधापन

सफेद मोतिया की वजह से आंखों की दृष्टि कमजोर हो सकती है। लेकिन, इस बीमारी का सर्जरी से इलाज संभव है और आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। इसमें सर्जरी की मदद से धुंधले लेंस को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। इससे आंखों की रोशनी फिर से साफ नजर आने लगती है।

काला मोतिया और सफेद मोतिया का इलाज कैसे होता है?

काला मोतिया का इलाज

  • जब काला मोतिया शुरुआती स्टेज पर होता है, तो इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर आई ड्राप लिख सकते हैं। आई ड्रॉप की मदद से आंखों के दबाव को कम किया जाता है। इसके अलावा, डॉक्टर कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं।
  • अगर आई ड्रॉप की मदद से आराम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में लेजर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इससे आंखों की रोशनी को जाने से बचाया जा सकता है।
  • काला मोतिया का आखिरी इलाज सर्जरी होती है। जब स्थिति गंभीर रूप ले लेती है, तब सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। हालांकि, काला मोतिया की वजह से होने वाले अंधेपन को ठीक नहीं किया जा सकता है।

सफेद मोतिया का इलाज

सफेद मोतिया का सबसे प्रभावी इलाज सर्जरी है। इसमें डॉक्टर आंखों के धुंधले लेंस को हटा देते है और नया आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। आजकल सफेद मोतिया के इलाज के लिए इसी सर्जरी को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

काला मोतिया और सफेद मोतिया से बचाव कैसे करें?

काला मोतिया और सफेद मोतिया आंखों से जुड़ी बीमारियां हैं और अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इनसे बचा जा सकता है। या ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है।

  • हर साल आंखों का चेकअप जरूर कराएं।
  • ब्लड प्रेशर के रोगियों में इनका खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए बीपी को कंट्रोल में रखें।
  • ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखना जरूरी होता है।
  • आंखों को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें। सिगरेट और तंबाकू के सेवन से परहेज करें।
  • धूप में निकलने पर सनग्लासेस जरूर पहनें। इससे सूरज की रोशनी से आंखों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।
  • आंखों को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार जरूर लें।
  • आंखों को चोट से बचाएं। आंखों पर चोट लगाने से काला मोतिया और सफेद मोतिया का जोखिम बढ़ सकता है।

क्या काला और सफेद मोतिया एक साथ हो सकता है?

जी हां, उम्र बढ़ने पर कई लोगों को काला मोतिया और सफेद मोतिया एक साथ हो जाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर इलाज करते हैं।

