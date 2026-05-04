चक्कर आना और सिर घूमना नहीं है एक, डॉक्टर से जानें इसके बीच फर्क

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 4, 2026 11:04 AM IST
Medically Verified By: Dr. Manoj Yadav
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, नोएडा समेत विभिन्न राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण लोगों को कई प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। पसीना, तेज धूप और लू के कारण गर्मियों में अक्सर लोगों को चक्कर आते हैं, वहीं कुछ लोगों का सिर तेज धूप में जाते ही घूमने लगता है। सिर घूमने और चक्कर आने की परेशानी को 10 से में 9 लोग एक ही मान लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. मनोज यादव बताते हैं कि चक्कर आना और सिर घूमना दोनों ही अलग-अलग समस्याएं हैं। चक्कर आना और सिर घूमने के कारण, लक्षण और इलाज भी अलग होते हैं। इसलिए एक आम आदमी का दोनों के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है, ताकि सही समय पर बीमारी का इलाज किया जा सके।
चक्कर आना (Dizziness) एक सामान्य शब्द है। चक्कर आने की स्थिति में मरीज को अचानक से अस्थिर महसूस होना और कुछ गंभीर मामलों में बेहोशी महसूस हो सकती है। चक्कर आने पर व्यक्ति को सिर हल्का लगना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, शरीर में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना, बेहोशी जैसा महसूस होना जैसे लक्षण नजर आते हैं।
जब आप अचानक से उठते हैं तो सिर घूमता है।
डॉ. मनोज यादव का कहना है कि सिर घूमना की स्थिति को वर्टिगो कहा जाता है। सिर घूमने की स्थिति में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आसपास की चीजें घूम रही हैं या वह खुद घूम रहा है, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। सिर घूमने पर कमरे के घूमने जैसा महसूस होना, चलने में असंतुलन, मतली या उल्टी, कान में आवाज और आंखों का अनियंत्रित हिलना जैसे लक्षण नजर आते हैं।
|आधार
|चक्कर आना
|सिर घूमना
|अनुभूति
|हल्कापन
|कमजोरी घूमने का एहसास
|कारण
|ब्लड प्रेशर
|कमजोरी कान या दिमाग की समस्या
|गंभीरता
|हल्दी
|कभी-कभी गंभीर
|संतुलन
|थोड़ा असंतुलन
|असंतुलन ज्यादा
गर्मियों में सिर घूमना और चक्कर आने की स्थिति गंभीर हो सकती है।
डॉक्टर बताते हैं कि कई बार चक्कर आना और सिर घूमना एक साथ भी हो सकते हैं, इसलिए पहचान करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप गिर सकते हैं, यह स्थिति चक्कर आने के साथ- साथ सिर घूमना दोनों ही हो सकता है। गर्मियों में अक्सर तेज धूप, लू से आने के बाद चक्कर आने की परेशानी हो रही है या लगातार ठंडी जगह पर रहने के बाद सिर घूमता है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें। डॉ. मनोज का कहना है कि चक्कर आना और सिर घूमने का इलाज समय पर न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है और भविष्य में किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकता है।
किसी व्यक्ति को चक्कर आने और सिर घूमने की परेशानी है, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर विभिन्न प्रकार के मेडिकल टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं।
Disclaimer: चक्कर आना और सिर घूमना दोनों अलग-अलग समस्याएं हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। जहां चक्कर आना सामान्य कमजोरी या ब्लड प्रेशर से जुड़ा हो सकता है, वहीं सिर घूमना आमतौर पर कान या दिमाग की समस्या से संबंधित होता है। चक्कर आना और सिर घूमने की परेशानी में सही समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह समस्या बार-बार हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें और इस विषय पर तुरंत डॉक्टर से बात करें।
वर्टिगो की अवधि उसके कारण पर निर्भर करती है; यह कुछ सेकंड से लेकर घंटों, दिनों, या महीनों तक रह सकती है।
वर्टिगो के इलाज में वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी (VRT), पोजीशनिंग मैन्युवर, दवाएं, जीवनशैली में बदलाव, और कुछ मामलों में सर्जरी शामिल हैं।
वर्टिगो के मुख्य कारण आंतरिक कान की समस्याएं (जैसे सौम्य पैरॉक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो (BPPV) या संक्रमण) और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं (जैसे माइग्रेन या स्ट्रोक) हैं।
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