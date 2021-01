Diet in Dengue: सही डायट करती है डेंगू से जल्द रिकवरी में मदद, डेंगू के दौरान और बाद में करें इन चीज़ों का सेवन, जानें इस बीमारी के कारण और लक्षण

Diet in Dengue Fever: डेंगू मच्छरों से होनेवाली एक बीमारी है। यह एक वायरल यानि मौसमी बीमारी है जो डेंगू वायरस (Dengue Virus) की वजह से होती है। अधिक बरसात वाले और नम मौसम वाले स्थानों पर इस बीमारी की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि, ऐसे स्थानों पर पानी जमा होने पर डेंगू मच्छरों को पनपने के लिए अनूकूल माहौल मिलता है।

डेंगू वायरस को फैलने से रोकने के लिए (Way to prevent Dengue virus) मच्छरों को रोकना आवश्यक है। इसीलिए, अपने आसपास साफ-सफाई का ख्याल रखने के साथ-साथ मच्छरों के भगानेवाली दवाइयों का छिड़काव और घर में मच्छरों के प्रवेश को रोकने के प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही पूरी बांह के कपड़े पहनना भी ज़रूरी है ताकि, मच्छर आपको काट ना सकें। इन सुरक्षा उपायों के साथ डेंगू वायरस होने से के बाद जल्दी रिकवरी के लिए आप डायट की मदद ले सकते हैं। सही फूड्स का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे और आपकी रोग-प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। (Diet in Dengue Fever)

डेंगू के लक्षण (Symptoms of Dengue Fever):

तेज़ बुखार

मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द

सिर दर्द

उल्टी

ब्लीडिंग (गम्भीर लक्षण)

ब्लड प्लेटलेट्स का कम होना (गम्भीर लक्षण)

डेंगू होने पर करें इन फूड्स का सेवन (Diet in Dengue Fever):

पपीते के पत्ते

डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज (Ayurveduc Treatment of Dengue) के लिए पपीते की पत्तियों (Papaya leaves) का प्रयोग किया जाता है। दरअसल, इन पत्तों में मलेरिया-रोधी गुण होते हैं जो शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स (Blood Platelets) की संख्या बढ़ाते हैं। डेंगू फीवर से जूझ रहे लोगों में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी ही उनकी कमज़ोरी की मुख्य वजह होती है। डेंगू के मरीज पपीते के पत्तों को पीसकर इनका जूस निकालकर पी सकते हैं। Ways to consume Papaya leaves in Dengue)

पॉरिज

हल्की और पचने में आसान होने के कारण पॉरिज का सेवन डेंगू में किया जाता है। साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व आपकी जल्द रिकवरी में सहायता करते हैं। (Porridge)

नारियल पानी

डेंगू बुखार में डिहाइड्रेएशन (Dehydration) की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में नारियल पानी (Coconut Water) का सेवन करने से शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स (Electrolytes) प्राप्त होते हैं। नारियल पानी शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करता है जिससे, शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। (Health Benefits of Coconut Water)

ब्रोकोली

यह सुपरफूड डेंगू के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन के (Vitamin K) और एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidant) से भरपूर ब्रोकोली (Broccoli) ब्लड प्लेटलेट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (Diet in Dengue Fever)

कीवी फ्रूट्स

विटामिन सी (Vitamin C) से भरपूर कीवी फ्रूट इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई (Vitamin E) और पोटैशियम (Potassium) शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्रेस का बैलेंस बनाता है। इससे, ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) नियंत्रित रहता है। यही नहीं कीवी फ्रूट्स (Kiwi fruits) में कॉपर की भी मात्रा काफी अधिक होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और रेड ब्लड सेल्स की संख्या भी।