ठंड के मौसम में ब्लड शुगर लेवल क्यों हो जाता है हाई, जानें इसके कारण और डायबिटीज मैनेजमेंट के इज़ी तरीके

जानें सर्दियों में ब्लड शुगर लेवल में बहुत अधिक बदलाव आते हैं और इन्हें मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है?

Diabetes Complications in winters and causes: सर्दियों के मौसम में उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायरॉइड जैसी क्रोनिक बीमारियां हों। ऐसे लोगों के लिए सर्दियों में अतिरिक्त सावधान रहने और खुद का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इनकी हेल्थ कंडीशन्स सर्दियों में गम्भीर हो सकती हैं। जैसे सर्दियां आते ही डायबिटीज के मरीजों को अलग-अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन्स होने लगती हैं क्योंकि, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की यही बढ़ी हुई मात्रा डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ा सकती है। लेकिन, ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में ब्लड शुगर लेवल में बहुत अधिक बदलाव आते हैं और इन्हें मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आइए जानें इस लेख में। (Diabetes Complications in winters and causes in Hindi)

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल ? (Why do blood sugar level spike in winters)

इंसुलिन रेजिस्टेंस

तापमान में बदलाव होने के साथ ही ब्लड शुगर लेवल में भी बदलाव आ सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज से पीड़ित लोगों को गर्मियों या सर्दियों का मौसम आते ही अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि, उन्हें बदलते तापमान की वजह से होनेवाली तकलीफों से बचा जा सके। हालांकि, यह संभावना भी है कि हर व्यक्ति पर मौसम और तापमान बदलने का प्रभाव अलग-अलग तरीके से पड़े।

एक्सपर्ट्स के अनुसार तापमान बदलने से शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी में बदलाव होने लगते हैं जिससे शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस तरह इंसुलिन की मदद ना मिल पाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और डायबिटीज को नियंत्रण में रख पाने में भी परेशानी आती है। इसके अलावा उन लोगों के लिए स्थिति अधिक चुनौतिपूर्ण हो सकती है जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस है।

स्ट्रेस लेवल से बढ़ सकता है ब्लड ग्लूकोज

ठंड बढ़ने से तनाव का कारण कहे जाने वाले हार्मोन्स (of stress hormones) जैसे कॉर्टिसोल (cortisol) और एड्रेनाइल (adrenaline) का निर्माण भी बढ़ सकता है। ये हार्मोन्स आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकते हैं जिससे आपकी नसों में शुगर या ग्लूकोज का लेवल अधिक हो सकता है।

कसरत ना करने की गलती बढ़ा देती है शुगर लेवल

नियमित कसरत करने से ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायता होती है। लेकिन, जैसा कि सर्दियों में लोगों को घर बाहर निकलने का मन नहीं करता और वे कसरत के लिए बाहर नहीं जाते। ऐसे में ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिजिकली एक्टिव ना रहने की इस गलती के कारण डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं।