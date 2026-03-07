Diabetes और High Blood Pressure का किडनी पर असर: जानिए कैसे बचाएं अपने गुर्दे

डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां किडनी को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं कैसे ये बीमारियां किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं।

Diabetes and High Blood Pressure Understanding Impact on Kidney Health : भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनती जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि इसके पीछे दो बेहद आम बीमारियां डायबिटीज (मधुमेह) और हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) - मुख्य कारण बन रही हैं। अक्सर लोग इन दोनों समस्याओं को हल्के में लेते हैं या समय पर इलाज नहीं कराते, जिससे धीरे-धीरे किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

डॉ. श्याम बिहारी बंसल, वाइस चेयरमैन, नेफ्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रीनल केयर, मेदांता गुरुग्राम के अनुसार, भारत में लगभग हर 10 में से 1 वयस्क व्यक्ति में किडनी की कार्यक्षमता कम होने के संकेत पाए जाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है।

किन्हें होता है किडनी की बीमारी का ज्यादा खतरा?

डॉ. श्याम बिहारी बंसल बताते हैं कि कुछ लोगों में किडनी की बीमारी का खतरा सामान्य लोगों से ज्यादा होता है। इसमें शामिल हैः

लंबे समय से डायबिटीज के मरीज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मोटापे से पीड़ित लोग धूम्रपान करने वाले लोगों को अगर परिवार में किसी को पहले से ही किडनी की बीमारी हो।

डायबिटीज कैसे किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है?

डॉ. श्याम बिहारी बंसल का कहना है कि किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य काम खून को फिल्टर करना होता है। किडनी खून से टॉक्सिन, अतिरिक्त पानी और बेकार पदार्थों को बाहर निकालती है और उन्हें यूरिन के जरिए शरीर से बाहर भेजती है। हर किडनी में लाखों छोटे-छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन (Nephron) कहा जाता है।

यही फिल्टर खून को साफ रखने का काम करते हैं। लेकिन जब शरीर में लंबे समय तक डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है तो ये फिल्टर धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं।

डायबिटीज से किडनी को होने वाले नुकसान

डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटीज तब होती है जब शरीर ब्लड शुगर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। इसके कारण खून में शुगर का स्तर लगातार बढ़ता रहता है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से किडनी के अंदर मौजूद छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं (Blood vessels) और फिल्टर प्रभावित होने लगते हैं। डायबिटीज से होने वाली किडनी के नुकसान का शुरुआती संकेत है कि प्रोटीन यूरिन में आने लगता है। सामान्य स्थिति में प्रोटीन खून में ही रहता है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों में यह समस्या यूरिन के रूप में बाहर आती है। जिन लोगों ब्लड शुगर लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रहता है, तो यह स्थिति डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज से होने वाली किडनी बीमारी में बदल सकती है। हाई ब्लड शुगर के कारण किडनी पूरी तरीके से काम करना भी बंद कर सकती है। ऐसी स्थिति में मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।

हाई ब्लड प्रेशर कैसे किडनी को प्रभावित करता है

डॉक्टर का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन वह स्थिति है जिसमें खून का दबाव धमनियों की दीवारों पर सामान्य से ज्यादा होता है। जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे किडनी को नुकसान होना स्वाभाविक है।

हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी के ब्लड सेल्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे ब्लड सेल्स संकरी या कठोर हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जब ब्लड सेल्स संकरी हो जाती हैं तो किडनी तक पहुंचने वाला खून कम हो जाता है। इससे किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। इससे किडनी के नेफ्रॉन को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। डॉक्टर के अनुसार, यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। जब किडनी खराब होने लगती है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, जिससे किडनी को और नुकसान होता है।

किडनी डैमेज के शुरुआती लक्षण क्यों नहीं दिखते?

किडनी से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके शुरुआती चरणों में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके शुरुआती चरणों में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। किडनी में इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी कार्यक्षमता कम होने के बावजूद भी लंबे समय तक काम करती रहती है।

किडनी डैमेज के शुरुआती चरण में किसी प्रकार का दर्द या कोई असुविधा नहीं होती है।

किडनी धीरे-धीरे प्रभावित होती है। कई लोगों को किडनी डैमेज होने का तब पता चलता है जब किडनी का काफी हिस्सा खराब हो चुका होता है। डॉक्टर सलाह देते हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को किडनी की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से इसकी जांच करवानी चाहिए।

किडनी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

अगर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो किडनी को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें- डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल को टारगेट रेंज में रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट प्लान और दवाओं का सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें- हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े इसके लिए नियमित दवा लें। मानसिक तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, तो रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें। नमक और सोडियम युक्त चीजों का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं- हेल्दी लाइफस्टाइल किडनी को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करती है। किडनी की सेहत को बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लें। 20 मिनट एक्सरसाइज करें- रोजाना 30 मिनट योग या किसी प्रकार की एक्सरसाइज जरूर करें। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज किडनी की सुरक्षा के लिए वजन को मैनेज करने की कोशिश करें। नियमित हेल्थ चेकअप कराएं- डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को समय-समय पर ये किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। इससे किडनी से जुड़ी समस्या का जल्दी पता लगाया जा सकता है। रोजाना 3 लीटर पानी पिएं- पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से किडनी को टॉक्सिन और गंदगी बाहर निकलने लगती हैं। रोजाना 3 लीटर पानी पीने से किडनी की बीमारियां दूर रहती हैं। बिना सलाह के दवा न लें- कई लोग दर्द या अन्य समस्याओं में पेनकिलर या हर्बल दवाओं का सेवन करते हैं। NSAIDs (नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स) का ज्यादा सेवन करने से किडनी पर अतिरिक्त दवाब पड़ता है। इसलिए किसी भी स्थिति में बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवा का सेवन बिल्कुल न करें।

निष्कर्ष

डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर केवल सामान्य बीमारियां नहीं हैं, बल्कि ये किडनी रोग के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। अगर इन दोनों समस्याओं को समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह धीरे-धीरे किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि सही समय पर लाइफस्टाइल में बदलाव, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो इसे हल्के में न लें और अपनी किडनी की सेहत का खास ध्यान रखें। किडनी की बीमारी से बचाव के लिए समय- समय पर मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।