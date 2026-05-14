डेंगू को लेकर आपके हर सवाल का जवाब, आसान भाषा में समझिए पूरी बात

अगर आपके मन में डेंगू से जुड़ा कोई सवाल है, तो इसके जवाब जानने के लिए आप इस लेख को पढ़ सकते हैं। इसमें इंफोग्राफिक्स की मदद से सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 14, 2026 11:57 AM IST

dengue fever

डेंगू की बीमारी हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। खासकर, बारिश के मौसम में इसके मामलों में तेजी से इजाफा होता है। आपको बता दें कि डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें हल्का बुखार से लेकर गंभीर लक्षण महसूस हो सकते हैं। डेंगू के कुछ मामलों में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी, तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द और शरीर में टूटने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। अक्सर लोग डेंगू को लेकर कई तरह के सवालों और भ्रम में रहते हैं, जैसे- क्या यह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं आदि। इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए हमने नेशनल डेंगू डे (National Dengue Day) के मौके पर इससे जुड़े सबसे आम FAQs को आसान और भाषा में तैयार किया है।

dengue fever (Image-AI)

हर बुखार डेंगू नहीं होता है। वायरल फीवर, फ्लू, टाइफाइड या मौसम बदलने पर भी बुखार आ सकता है। लेकिन, अगर बुखार के साथ शरीर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, कमजोरी, उल्टी या लाल चकत्ते दिखें, तो डेंगू टेस्ट जरूर कराएं। ये डेंगू की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।

severe dengue (image- AI)

अगर दोबारा संक्रमण होता है, तो यह पहली बार की तुलना में ज्यादा खतरनाक और गंभीर हो सकता है। दरअसल, डेंगू के चार अलग-अलग प्रकार होते हैं और दोबारा संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। इससे ब्लीडिंग और शॉक सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है।

dengue water (image- AI)

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ज्यादातर लोगों को लगता है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ गंदे पानी में ही पनपता है। लेकिन, आपको बता दें कि डेंगू का मच्छर यानी एडीज एजिप्टी साफ और रुके हुए पानी में पनपते हैं। कूलर, गमले, बाल्टी, टायर या खुले पानी के बर्तन इसके कॉमन स्पॉट माने जाते हैं। इसलिए घर के आसपास बिल्कुल पानी जमा न होने दें। इससे आप डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं।

डेंगू फैलता है? (image- AI)

डेंगू सीधेतौर पर एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलता है। यानी डेंगू एक-दूसरे को छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता है। यह तब फैलता है, जब कोई संक्रमित मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है। इसलिए इससे बचाव के लिए मच्छरों को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। डेंगू मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है।

platelets in dengue (image- AI)

डेंगू में प्लेटलेट्स कम होना हमेशा खतरनाक नहीं होता है। यह स्थिति चिंताजनक होती है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम गिरे हैं तो चिंता की बात नहीं होती है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होना आम माना जाता है। लेकिन, अगर प्लेटलेट्स ज्यादा कम हो जाता है और ब्लीडिंग भी हो तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। इस स्थिति में तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है।

dengue treatment (image- AI)

डेंगू का इलाज घर पर भी हो सकता है। डेंगू के हर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डेंगू के लक्षण हल्के हैं, तो इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है। घर पर हेल्दी डाइट और आराम से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन, अगर गंभीर लक्षण जैसे- पेट में तेज दर्द, नाक से खून निकलना और पेल्टेलेट्स में तेजी से कमी आदि हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती हो जाएं।

liver health in dengue (image-AI)

डेंगू की वजह से लिवर की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। दरअसल, डेंगू का वायरस लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इससे लिवर एंजाइम का स्तर बढ़ता है। इसकी वजह से लिवर में सूजन आ सकती है या गंभीर मामलों में लिवर फेलियर तक हो सकता है।

Disclaimer: डेंगू मानसून में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। हर साल इस बीमारी के लाखों केस दर्ज होते हैं और कई लोगों की जान भी जाती है। इसलिए डेंगू के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वहीं, अगर आपको डेंगू का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।