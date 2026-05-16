डेंगू के दौरान कौन-से फूड्स बढ़ाते हैं प्लेटलेट्स, किनसे बिगड़ सकती है हालत VIDEO में बता रहे हैं डॉक्टर

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 16, 2026 5:56 PM IST
भारत में गर्मी और बारिश के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह बीमारी एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल लाखों की संख्या में लोग डेंगू का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं सैकड़ों की संख्या में हर साल डेंगू से लोगों की मौत भी हो जाती है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति का शरीर काफी कमजोर पड़ जाता है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी और प्लेटलेट्स कम होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। यही कारण है कि डेंगू में लक्षणों को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ सही खानपान भी बेहद जरूरी होता है। अच्छी डाइट शरीर को जल्दी रिकवर करने और प्लेटलेट्स को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। 16 मई को जब नेशनल डेंगू डे मनाया जा रहा है, तब हम आपको बताने जा रहे हैं डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और किन फूड्स से परहेज करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित रीजेंसी हॉस्पिटल के सीनियर कंसलटेंट डॉ. आशुतोष तिवारी के अनुसार, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। यह वायरल इन्फेक्शन 'एडीज इजिप्टी' (Aedes aegypti) मॉस्किटो के काटने से होता है। जो शुरुआती लक्षण हमें मिलते हैं उसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः
World Dengue Day (Image AI Generated) (1)
हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ होना इसीलिए डेंगू को 'ब्रेकबोन फीवर' (Breakbone Fever)भी बोलते हैं। डॉ. आशुषोत तिवारी के अनुसार, किसी डेंगू के मरीज का प्लेटलेट्स काउंट अगर 20,000 तक है, तो उसे खानपान से मैनेज किया जा सका है। डेंगू के दौरान शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है। साथ ही मरीज को भूख कम लगती है और कमजोरी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी चीजें खाना जरूरी है जो शरीर को हाइड्रेट रखें, पाचन में आसान हों और जरूरी पोषण दें।
dengue fever (image-AI)
डॉ. आशुतोष तिवारी बताते हैं कि डेंगू में अगर बुखार बहुत तेज आ रहा है तो कोशिश यह करें कि कोई भी ऐसी चीजें जो गर्म हों। जैसे कैफीन वाली चीजें कॉफी, चाय फी हो गया, चॉकलेट हो गया, इन सारी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है।
डॉक्टरों के अनुसार प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डेंगू गंभीर होने पर तुरंत मेडिकल जांच और इलाज जरूरी होता है। यदि मरीज को सांस लेने में दिक्कत, लगातार उल्टी, ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
Disclaimer: डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह सकते हैं कि डेंगू में सही समय पर इलाज और संतुलित डाइट मरीज की रिकवरी को तेज कर सकती है। इसलिए बीमारी के दौरान हल्का, पौष्टिक और तरल पदार्थों से भरपूर भोजन लेना बेहद जरूरी है।