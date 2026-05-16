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डेंगू के दौरान कौन-से फूड्स बढ़ाते हैं प्लेटलेट्स, किनसे बिगड़ सकती है हालत VIDEO में बता रहे हैं डॉक्टर

डेंगू जैसा कि हम जानते हैं, यह एक वायरल इन्फेक्शन है। यह वायरल इन्फेक्शन 'एडीज इजिप्टी' (Aedes aegypti) मॉस्किटो के काटने से होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं यह जानना जरूरी है

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 16, 2026 5:56 PM IST

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dengue cases (image-AI)

भारत में गर्मी और बारिश के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह बीमारी एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल लाखों की संख्या में लोग डेंगू का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं सैकड़ों की संख्या में हर साल डेंगू से लोगों की मौत भी हो जाती है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति का शरीर काफी कमजोर पड़ जाता है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी और प्लेटलेट्स कम होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। यही कारण है कि डेंगू में लक्षणों को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ सही खानपान भी बेहद जरूरी होता है। अच्छी डाइट शरीर को जल्दी रिकवर करने और प्लेटलेट्स को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। 16 मई को जब नेशनल डेंगू डे मनाया जा रहा है, तब हम आपको बताने जा रहे हैं डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और किन फूड्स से परहेज करना चाहिए।

डेंगू में क्यों जरूरी है सही डाइट?

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित रीजेंसी हॉस्पिटल के सीनियर कंसलटेंट डॉ. आशुतोष तिवारी के अनुसार, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। यह वायरल इन्फेक्शन 'एडीज इजिप्टी' (Aedes aegypti) मॉस्किटो के काटने से होता है। जो शुरुआती लक्षण हमें मिलते हैं उसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः

  1. बुखार
  2. शरीर में दर्द होना
  3. शरीर में दर्द के साथ-साथ सिर दर्द होना
  4. उल्टी आना

World Dengue Day (Image AI Generated) (1) World Dengue Day (Image AI Generated) (1)

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हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ होना इसीलिए डेंगू को 'ब्रेकबोन फीवर' (Breakbone Fever)भी बोलते हैं। डॉ. आशुषोत तिवारी के अनुसार, किसी डेंगू के मरीज का प्लेटलेट्स काउंट अगर 20,000 तक है, तो उसे खानपान से मैनेज किया जा सका है। डेंगू के दौरान शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है। साथ ही मरीज को भूख कम लगती है और कमजोरी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी चीजें खाना जरूरी है जो शरीर को हाइड्रेट रखें, पाचन में आसान हों और जरूरी पोषण दें।

डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

  1. नारियल पानी- डेंगू में शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखने और एनर्जी देने में मदद करता है।
  2. अनार- अनाज में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए अनार खाना फायदेमंद होता है।
  3. चीकू-चीकू में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। डेंगू से रिकवरी के दौरान चीकू खाने से प्लेटलेट्स को आसानी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
  4. पपीता- डॉक्टर बताते हैं कि पपीते में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं।
  5. कीवी- कीवी में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। वहीं अनार आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है। ये दोनों फल शरीर की कमजोरी दूर करने और खून की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद कर सकते हैं।
  6. सूप और दलिया- हल्का और आसानी से पचने वाला खाना डेंगू मरीजों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। वेजिटेबल सूप, मूंग दाल की खिचड़ी और दलिया शरीर को जरूरी पोषण देते हैं।

dengue fever dengue fever (image-AI)

डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए?

  1. मसालेदार खाना- डेंगू में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना पेट की परेशानी बढ़ा सकता है। डॉक्टर का कहना है कि डेंगू होने पर कभी भी तेल और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए।
  2. जंक फूड- पिज्जा, बर्गर, चिप्स और पैकेज्ड फूड शरीर को जरूरी पोषण नहीं देते और रिकवरी धीमी कर सकते हैं।
  3. कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक्स- चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए डेंगू में कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए।

डॉ. आशुतोष तिवारी बताते हैं कि डेंगू में अगर बुखार बहुत तेज आ रहा है तो कोशिश यह करें कि कोई भी ऐसी चीजें जो गर्म हों। जैसे कैफीन वाली चीजें कॉफी, चाय फी हो गया, चॉकलेट हो गया, इन सारी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है।

देखें VIDEO...

क्या केवल डाइट से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं?

डॉक्टरों के अनुसार प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डेंगू गंभीर होने पर तुरंत मेडिकल जांच और इलाज जरूरी होता है। यदि मरीज को सांस लेने में दिक्कत, लगातार उल्टी, ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।

Disclaimer: डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह सकते हैं कि डेंगू में सही समय पर इलाज और संतुलित डाइट मरीज की रिकवरी को तेज कर सकती है। इसलिए बीमारी के दौरान हल्का, पौष्टिक और तरल पदार्थों से भरपूर भोजन लेना बेहद जरूरी है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More