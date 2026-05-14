डेंगू पर लगाम! कुछ राज्यों में 80 फीसदी तक कम हुए केस, सरकार के ये कदम आए काम

साल 2023 के बाद से डेंगू के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ राज्यों में तो डेंगू के मामले आधे से भी कम हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए।

Written By: Anju Rawat | Published : May 14, 2026 8:55 PM IST

dengue cases (image-AI)

Dengue Disease: भारत में डेंगू को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। कई राज्यों में डेंगू के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। कुछ राज्यों में तो डेंगू के मामलों में 80 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और लगातार चलाए गए अभियान की वजह से डेंगू के मामलों में कमी पाई गई है। ministry of health and family welfare के अनुसार, फॉगिंग और फास्ट टेस्टिंग सिस्टम डेंगू को कंट्रोल करने में मददगार साबित हुए। आपको बता दें कि हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। आइए, आज इस मौके पर जानते हैं कि किन-किन राज्यों में डेंगू के मामलों में गिरावट आई है।

इन राज्यों में डेंगू केस में आई भारी कमी

राज्य साल 2023 साल 2024 साल 2025

हरियाणा 8081 6469 2626 गुजरात 7222 7891 4233 पंजाब 13687 6260 4981 राजस्थान 13924 12514 4348

MHFW के अनुसार, कुछ राज्यों में डेंगू के मामलों में तेजी से कमी आई है। इसमें शामिल हैं-

हरियाणा

साल 2023 की बात करें, तो 8 हजार से ज्यादा डेंगू केस थे। वहीं, साल 2025 में डेंगू केस घटकर 2 हजार पहुंच गए। यानी लगभग 75 से 80 फीसदी की कमी हुई है।

गुजरात

इस राज्य में साल 2023 में 7 हजार से ज्यादा डेंगू केस दर्ज हुए थे। लेकिन, साल 2025 में यह आंकड़ा गिरकर 4 हजार पहुंच गया। गुजरात में लगभग 70 फीसदी की कमी हुई है।

पंजाब

पंजाब में साल 2023 में लगभग 13 हजार केस दर्ज हुए थे। लेकिन, साल 2025 में यह आंकड़ा घटकर 5 हजार के करीब पहुंच गया। इस राज्य में डेंगू के मामलों में लगभग 70 फीसदी की कमी हुई है।

राजस्थान

राजस्थान में 2023 में लगभग 13 हजार डेंगू के मामले थे। लेकिन, फिर साल 2025 में यह आंकड़ा कम होकर लगभग 4 हजार पहुंच गया था। इस राज्य में भी 70 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

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सरकार के कौन-कौन से कदम रहे असरदार?

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, सरकार ने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए, इसका असर भी दिखा और कई राज्यों में केस काफी कम हुए।

1. टेस्टिंग सिस्टम को मजबूत बनाया

सरकार ने डेंगू को कंट्रोल में रखने के लिए टेस्टिंग सिस्टम को काफी मजबूत बनाया। इसके लिए देशभर में 869 से ज्यादा सेंटिनल हॉस्पिटल बनाए गए, इन्हें 27 एडवांस लैब से कनेक्ट कर दिया गया। इससे डेंगू की जल्दी जांच और इलाज में मदद मिली।

2. रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई

डेंगू और चिकनगुनिया पर लगातार नजर रखने के लिए सर्विलांस सिस्टम मजबूत किया गया। इससे डेंगू या मच्छर जनित बीमारी के आउटब्रेक को पहले ही पकड़ लिया जाता है। इससे इन बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। सरकार ने हर राज्य को जरूरत से ज्यादा टेस्ट किट दिए। इमरजेंसी के लिए भी बफर स्टॉक रखा गया था। इससे केस बढ़ने पर जांच और इलाज में मदद मिलती है।

3.ट्रेनिंग और गाइडलाइन

डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। सही इलाज से मौत के मामलों में भी कमी आई। इतना ही नहीं, इलाज और रोकथाम के लिए नेशनल गाइडलाइन जारी की गई।

4. जागरूकता अभियान चलाए गए

सरकार द्वारा लोगों को पानी जमा न होने देने, साफ-सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। स्कूल, गांव और शहरों में इस तरह के अभियान चलाए गए। इसका असर मच्छरों की संख्या पर पड़ा और डेंगू के मामलों में कमी आई।

Disclaimer: डेंगू के मामलों में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो। लेकिन, इससे बचाव अभी भी जरूरी है। इसके लिए आप घर के आस-पास सफाई रखें। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट लें और तेज बुखार-शरीर में दर्द होने पर डेंगू की जांच कराएं।