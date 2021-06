Delta Variant and Vaccination: कोरोना वायरस संक्रमण के नये वैरिएंट डेल्टा को काफी संक्रामक और खतरनाक बताया गया है। अब इस वैरिएंट के बारे में एक नयी जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लही है। एक हालिया रिसर्च में कुछ ऐसी बातों का पता चला है जो चिंता बढ़ानेवाली हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स (AIIMS) की तरफ से एक बयान दिया गया है कि कोविड का टीका लेने के बाद भी लोगों में डेल्टा वैरिएंट(B1.617.2) का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। (Delta Variant and Vaccination in Hindi) Also Read - CoWIN पोर्टल पर दिखी बड़ी गड़बड़ी, 18+ लोगों के लिए बुक हो रही है वैक्‍सीन की दूसरी डोज

दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए गए इस अध्ययन में देखा गया कि कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट कोरोना वैक्सीन के प्रभाव को कम कर दे रहा है। स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस का टीका लेने के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोगों में डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमण हुआ है। (Corona Infection Post Vaccination in Hindi) Also Read - Corona Vaccine for Children: बच्‍चों को भी जल्‍द लगेगी कोरोना वैक्‍सीन, अगले 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा Covaxin का ट्रायल

क्यों वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट कर रहा है लोगों को संक्रमित?

इस स्टडी में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि डेल्टा वैरिएंट बहुत संक्रामक और घातक है। स्टडी के दौरान वैक्सीन की एक या दोनों खुराकें प्राप्त कर चुके 63 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से 23 लोगों को डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित पाया गया। स्टडी में यह पाया गया कि किसी भी वैक्सीन की खुराक लेने वाले लोग डेल्टा वेरिएंट से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन्स लेने वाले लोगों में कोरोना वायरस का यह वैरिएंट संक्रमित की वजह बनते देखा गया है। (Delta Variant infecting vaccinated people) Also Read - Corona Vaccination: दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी, बंद हो सकता है युवाओं का वैक्सीनेशन

इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि, ऐसे कई लोगों में भी डेल्टा वैरिएंट का प्रभाव देखा गया जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज़ ली हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि वैक्सीन लेने वालों में डेल्टा वैरिएंट का खतरा नहीं है। हालांकि, इस स्टडी के परिणामों की समीक्षा नहीं हुई है। (Corona Infection after Vaccination)