11 साल का फासला, लेकिन बीमारी वही: दिल्ली के एक ही परिवार में दोनों भाई को हुई हार्ट की दुलर्भ बीमारी

दिल्ली में दो सगे भाइयों का हार्ट डॉक्टर्स की एक ही टीम ने एक ही प्रक्रिया से बदला था। बड़े भाई की सर्जरी 11 साल पहले हुई थी, फिर छोटे भाई को भी वही रेयर प्रॉब्लम का पता चला, जिसके बाद उसका इलाज की सफलतापूर्वक किया गया।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 30, 2026 4:58 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली में एक बेहद दुर्लभ और प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के दो सगे भाइयों को आनुवंशिक हार्ट की बीमारी के कारण 11 साल के अंतराल में हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। खास बात यह रही कि दोनों की सर्जरी एक ही मेडिकल टीम की देखरेख में की गई। बड़े भाई में इस बीमारी के लक्षण 16 साल की उम्र में दिखाई देने लगे थे। शुरुआत में उन्हें लगातार थकान महसूस होती थी, लेकिन धीरे-धीरे सांस लेने में परेशानी, पैरों में सूजन जैसी गंभीर समस्याएं होने लगीं। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि शख्स एडवांस्ड डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी (DCM) नाम की गंभीर हार्ट से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर ने शख्स को कई तरह की दवाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट दिए, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। इसके बाद शख्स का 2015 में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया।

छोटे भाई में भी दिखे वही लक्षण

करीब 11 साल बाद परिवार को फिर इसी मुश्किल का सामना करना पड़ा। छोटे भाई में 27 साल की उम्र में वही लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें सांस फूलने, कमजोरी और बार-बार अस्पताल में भर्ती होने की समस्या होने लगी। जांच में सामने आया कि वह भी डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। इसके बाद डॉक्टरों ने छोटे भाई को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी। इस सर्जरी के दौरान मेडिकल टीम को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डोनर और मरीज की ब्लड वेसल्स के आकार में अंतर होने के कारण विशेष सर्जिकल तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बावजूद ट्रांसप्लांट सफल रहा।

डॉक्टरों के साथ दोनों भाई

इस केस के बारे में जानकारी देते हुए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला के चेयरमैन एवं हेड, एडल्ट कार्डिएक सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड वीएडी प्रोग्राम डॉ. जेड. एस. मेहरवाल ने कहा, "यह केस आनुवांशिक हार्ट की बीमारी से जुड़ा और गंभीर मामला था। इसमें मरीज की जान बचाने के लिए हमारे पास हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम काफी समय हार्ट डोनर की तलाश कर रहे थे। इसके बाद हमें हरियाणा के रोहतक के 37 साल के ब्रेन डेड डोनर से हार्ट मिला। इसके बाद हमने हार्ट ट्रांसप्लांट की सजर्री की। यह सर्जरी आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए किए गई।

हार्ट की स्क्रीनिंग है बेहद जरूरी

वहीं, डॉ. विशाल रस्तोगी ने बताया, "यह मामला स्पष्ट रूप से आनुवंशिक कार्डियोमायोपैथी की ओर संकेत करता है, जिसमें एक छिपी हुई जेनेटिक समस्या कई सालों तक हार्ट की मांसपेशियों को कमजोर करती है, लेकिन इसका पता धीरे- धीरे चलता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े भाई का जिस हार्ट की बीमारी के कारण हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा था, उसी तरह की जेनेटिक हार्ट की बीमारी छोटे भाई को भी हुई और हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। इस तरह के मामले हार्ट से जुड़े जेनेटिक मामलों में पूरे परिवार के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है।"

वहीं, डॉ. विक्रम अग्रवाल ने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार यह भारत का पहला ऐसा मामला है, जिसमें दो सगे भाइयों ने आनुवंशिक कार्डियोमायोपैथी के कारण 11 वर्षों के अंतराल में सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कराया हो और दोनों सर्जरी एक ही अस्पताल तथा एक ही सर्जिकल टीम द्वारा की गई हों।"

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