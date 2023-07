बार-बार गहरी सांस लेने की आदत है तो सावधान! शरीर में छुपी इन 5 बीमारियों का संकेत हो सकती है Deep Breathing

Causes of deep breathing: गहरी सांस लेना आमतौर पर शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बार-बार गहरी सांस लेना शरीर के अंदर छिपी कई बीमारियों का संकेत दे सकती है, जिसके कारण का पता बेहद जरूरी माना जाता है।

Deep breathing can be a sign of health problems: आजकल वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ज्यादातर लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई बार इतना वायु प्रदूषण बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी कई ऐसी आदतें हो जाती हैं, जिनके कारण सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। इनमें से कुछ समस्याओं का पता भी नहीं चल पाता है। बार-बार गहरी सांस लेना कई बार किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसका जल्द से जल्द पता लगाना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो गहरी सांस लेना एक सामान्य आदत हो सकती है, लेकिन यह कई बार किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

1. हृदय के रोग

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अचानक से गहरी सांस लेना या फिर हर कुछ मिनट में बार-बार गहरी सांस लेना हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या पहले से ही है और आपको अचानक से गहरी सांस आने लगे तो इस बारे में डॉक्टर से जल्द से जल्द संपर्क कर लेना चाहिए। वहीं जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें भी बार-बार गहरी सांस लेनी पड़ रही है, तो उन्हे भी एक बार अपने हार्ट की जांच जरूर करा लेनी चाहिए।

2. शरीर के अंदर संक्रमण

शरीर के कुछ हिस्सों में संक्रमण होने के कारण भी कई बार गहरी सांस आने लगती है। उदाहरण के लिए साइनस, फेफड़ों और श्वसन मार्ग में संक्रमण होने के कारण सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। यदि आपको गहरी सांस लेने के साथ-साथ थकान, बुखार और बदन दर्द की समस्याएं हो रही हैं, तो यह संक्रमण का ही संकेत हो सकता है।

3. अस्थमा

अस्थमा सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है और इस दौरान गहरी सांस लेने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हालांकि, अगर आपको अस्थमा की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में गहरी सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो यह अस्थमा के शुरुआती संकेत हो सकते हैं और इस बारे में एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। खासतौर पर उन लोगों के बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए जिनके परिवार में पहले से ही किसी को अस्थमा की समस्या है।

4. फेफड़ों के रोग

हमारे द्वारा सांस के साथ अंदर ली गई हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना फेफड़ों का कम ही होता है। अगर फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हम गहरी सांस लेने लगते हैं। अगर आपको थोड़ी-थोड़ी देर में गहरे सांस लेने की आदत है, तो यह फेफड़ों से जुड़ी किसी समस्या की शुरुआत हो सकती है।

5. मानसिक रोग

सिर्फ शारीरिक समस्याएं ही नहीं बल्कि मानसिक समस्याओं के कारण भी गहरी सांस लेने जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पैनिक अटैक के एंग्जायटी डिसऑर्डर और मेंटल स्ट्रेस के कारण भी गहरी सांस लेने लग सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा क्रोध या दुख महसूस होने के कारण भी यह दिक्कत हो सकती है।

