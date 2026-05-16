दांत से खून आना कौन सी बीमारी है? जानें, कैसे करें इसे कम

क्या आपके दांतों से खून आ रहा है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है ये नॉर्मल है या नहीं? अगर हां, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। इस लेख में हम आपको बताएंगे किन बीमारियों की वजह से दांतों से खून आता है?

Written By: Kishori Mishra | Published : May 16, 2026 1:06 PM IST

Causes of Gum Bleeding

Gum Bleeding Causes : क्या आपके दांतों से खून आ रहा है? क्या दांतों से खून आने के कारण गंदी सी दुर्गंध आती है? अगर हां, तो मसूड़ों में किसी परेशानी की ओर इशारा करत है। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि दांत से खून आना सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह कई बार मसूड़ों की बीमारी का शुरुआती संकेत होता है। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि आपके मसूड़ों में सूजन या इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या धीरे-धीरे गंभीर रूप लेकर दांतों को कमजोर कर सकती है। इसे

मसूड़ों की सूजन और प्लाक जमने का क्या है कारण?

दांतों से खून आने की सबसे आम वजह मसूड़ों की सूजन होती है। यह तब होता है, जब दांतों पर प्लाक और बैक्टीरिया की परत जम जाती है। यह परत अगर रोजाना ठीक से साफ न की जाए तो मसूड़ों में जलन, सूजन और खून आने की समस्या पैदा करती है। शुरुआत में यह सिर्फ ब्रश करते समय दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे बिना ब्रश किए भी मसूड़ों से खून आने लगता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं, जैसे-

गलत तरीके से ब्रश करना

बहुत तेज ब्रश का इस्तेमाल करना

दांतों की सफाई में लापरवाही

विटामिन C और K की कमी

धूम्रपान करना

डायबिटीज और हार्मोनल बदलाव, इत्यादि।

अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो यह पेरियोडोंटाइटिस में बदल सकता है, जिसमें दांतों की पकड़ कमजोर होकर वे हिलने लगते हैं।

लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

दांत से खून आने के साथ कुछ और लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे-

ये सभी संकेत बताते हैं कि मसूड़ों में संक्रमण बढ़ रहा है और तुरंत देखभाल की जरूरत है।

सही ओरल हाइजीन से कैसे रोकें समस्या?

इस समस्या को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है, अगर सही देखभाल की जाए, जैसे-

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दिन में दो बार मुलायम ब्रश से दांत साफ करें।

जोर से ब्रश करने से बचें।

ब्रश के बाद फ्लॉसिंग जरूर करें, ताकि दांतों के बीच फंसे खाने के कण निकल सकें।

एंटी-बैक्टीरियल माउथवॉश का इस्तेमाल भी मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

डाइट और लाइफस्टाइल में करें बदलाव

इसके साथ ही सही डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से भी दांतों में होने वाली परेशानी को दूर किया ज सकता है। कोशिश करें कि अपने आहार में विटामिन C और K से भरपूर आहार जैसे संतरा, अमरूद, नींबू और हरी सब्जियों को जोड़ें, ये मसूड़ों को मजबूत बनाती हैं। वहीं, धूम्रपान और तंबाकू मसूड़ों को कमजोर कर देते हैं, जिससे खून आने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें पूरी तरह से छोड़ना जरूरी है।

Disclaimer: दांत से खून आना एक चेतावनी संकेत है, जिसे समय पर पहचानकर ठीक किया जा सकता है। सही ब्रशिंग, संतुलित आहार और नियमित डेंटल चेकअप से इस समस्या को पूरी तरह रोका जा सकता है और दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।