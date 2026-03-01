इन 5 आदतों के कारण शरीर में होती है खून की कमी, एक्सपर्ट ने कहा- छोड़ दें वरना पड़ेंगे बहुत बीमार

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Kin Aadaton ke Karan Khoon ki Kami hoti hai : शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया इन दिनों देश के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की डाइटिशियन डॉ. सुख सबिया प्रीत का कहना है कि एनीमिया उस गंभीर स्थिति को कहा जाता है, जब शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। इसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, थकान, पीली त्वचा और सांस फूलना जैसी समस्या होती है। जब खून की कमी की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे केवल खराब खान-पान की समस्या मानते हैं। पर डाइटिशियन का कहना है कि रोजमर्रा की कुछ आदतों के कारण भारत के लोगों में खून की कमी की समस्या (Khoon Ki Kami ke Karan) बढ़ रही है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी आदतें खून की कमी का करण बन रहा है।
डाइटिशियन सुख के अनुसार, भारत में 10 से 8 लोग आज भी अपने दिन की शुरुआत खाली पेट चाय और कॉफी के साथ करते हैं। सुबह के अलावा दिन में कई बार नींद से जागने, फ्रेश फील करने के लिए लोग कई बार चाय पीते हैं। ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी पीने से भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। चाय और कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन आयरन को शरीर में अवशोषित होने से रोकते हैं। इससे धीरे-धीरे हीमोग्लोबिन स्तर कम हो सकता है।
आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्सपर्ट बताती हैं कि जिन लोगों के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, गुड़, दालें, अनार और ड्राई फ्रूट्स सही मात्रा में नहीं होते, तो शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत खून की कमी को बढ़ा सकती है।
बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं या अत्यधिक डाइटिंग करते हैं। खाने में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न होने के कारण शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता है। जिससे खून की कमी की परेशानी हो सकती है। डाइटिशियन का कहना है कि खाने में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होने से खून की कमी होना आम बात है।
आजकल लोग स्नैक्स क्रेविंग के चक्कर में पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और कई प्रकार के मीठे ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। जंक और प्रोसेस्ड फूड कैलोरी ज्यादा होती है और पोषण शून्य होता है। इतना ही नहीं, ज्यादातर जंक फूड को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि ज्यादा जंक और प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर में खून की कमी हो जाती है।
लगातार ब्लड डोनेट करना या शरीर में बार-बार खून बहने की स्थिति (जैसे चोट, भारी मासिक धर्म) भी शरीर में खून की कमी का कारण बन सकती है। डाइटिशियन बताती हैं कि जिन लोगों को बार-बार चोट लगने की परेशानी होती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में आयरन युक्त फूड्स का सेवन करना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
