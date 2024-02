आपके द्वारा की जाने वाली इन 3 छोटी-छोटी गलतियों के कारण टूटने लगते हैं बाल, ध्यान नी दिया तो हो सकता है गंजापन

Causes of hair loss: हम हमारी दिनचर्या में हम कई ऐसी छोटी-मोटी गलतियां कर रहे होते हैं, जिनका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है और इस कारण से हमारे बाल भी टूटने लगते हैं।

Mistakes that can lead to hair loss: बालों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है और जब हम ध्यान नहीं रख पाते हैं या कोई गलती कर देते हैं, तो इसके कारण हमारे बाल टूटने लगते हैं। हेयर फॉल की समस्याओं को दूर करना इतना आसान नहीं है कई बार महंगे से महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी फेल हो जाते हैं। महिलाओं और यहां व पुरुषों दोनों में ही हेयर फॉल की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि बालों में रूखापन होना बाल झड़ने का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसलिए यदि आपको बालों में रूखापन आ रहा है, तो पहले से ही उसका उपाय कर लें ताकि बाल झड़ने की समस्या पैदा ही ना हो पाए। बाल झड़ने की समस्या आमतौर पर हमारे द्वारा की जाने वाली किसी न किसी गलती के कारण होती है। इसलिए हेयर फॉल की समस्या का इलाज करने के लिए बाल झड़ने का कारण जानना जरूरी है और यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं आपके द्वारा की गई किसी गलती के कारण ही तो आपके बाल नहीं झड़ रहे?

बालों में हीट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना

बाल झड़ने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण यह भी है। बालों को सुखाने या शेप देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हीटिंग उपकरणों का उपयोग करना आजकल काफी आम बात बन चुकी है। लेकिन यह आपके बालों की हेल्थ के लिए आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये बालों को कमजोर बनाते हैं।। खासतौर पर जो लोग बहुत ज्यादा इन हीटिंग उपकरणों जैसे हीट ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर या कॉम्ब आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बाल जड़ों से कमजोर होने लगते हैं और बाल टूटने का कारण बनने लगते हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल से जितना हो सके बचना चाहिए।

बालों के अनुसार सही हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना

हर व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग तरीके की होती है और इसी तरह से बाल भी अलग तरीके प्रकृति के होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और उसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा तो आपको भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। यह भी हो सकता है कि उस हेयर प्रोडक्ट्स से आपको अच्छा नहीं बल्कि बुरा रिजल्ट मिले और आपके बाल टूटने लग जाएं। बालों के नुकसान को दूर करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बार-बार गलत शैंपू करना भी आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है और इसके कारण बालों में रूखापन आ जाता है जो बाद में हेयर लॉस की समस्या पैदा कर देता है।

बालों के लिए बार-बार गर्म पानी का इस्तेमाल करना

ज्यादातर लोगों के बाल टूटने के पीछे एक गलती यह भी होती है, कि वे गर्म पानी से अपने बाल धोते हैं। ऐसा आमतौर पर सर्दियों के दिनों में ज्यादा होता है। गर्म पानी से सिर धोना बालों को जड़ों को कमजोर तो बनाता ही है साथ ही साथ डैंड्रफ जैसी समस्याएं भी पैदा कर देता है और इन दोनों ही स्थितियों में बाल झड़ने लगते हैं। जिन लोगों को गर्म पानी में सिर धोने की आदत है, गर्मियां हो या सर्दियां उन्हें गर्म पानी में ही सिर धोना अच्छा लगता है। अगर आपको भी कोई ऐसी आदत है, तो ऐसे में आपको ये आदतें छोड़ देनी चाहिए।