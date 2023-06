इन 4 आदतों से शरीर में तेजी से बढ़ने लगता है ब्लड प्रेशर, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

High blood pressure: हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा की जाने वाली कई ऐसी गलतियां भी हैं, जो हमारे बीपी लेवल को तेजी से बढ़ाती हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता है।

High blood pressure causes: आजकल दुनियाभर में एक बड़ी आबादी में ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जाती है। यह एक जानलेवा बीमारी है, जो आपको अंदर ही अंदर गंभीर नुकसान पहुंचाती है और इसी कारण से इसे ‘साइलेंट किलर’ भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का कोई जड़ से इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव लाकर और उचित दवाएं लेकर इसके लक्षणों को कंट्रोल रखा जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो सही लाइफस्टाइल और दवाओं की मदद से हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त व्यक्ति भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा सकती हैं। हम अपने रोजाना के जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को तेजी से बढ़ा देती हैं और उसका हमें पता भी नहीं चलता है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। (Things that cause high blood pressure)

अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की दवाएं (Medications that increase blood pressure)

ब्लड प्रेशर को सामान्य रूप से देखभाल करना और समय-समय पर दवाएं लेते रहने पर यह पूरी तरह से कंट्रोल रहता है और किसी प्रकार की कोई जटिलता पैदा नहीं होती है। लेकिन कई बार जब हमें स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं हो जाती हैं और हम उनके लिए दवाएं लेते हैं, तो स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसा इसलिए कई बार सेहत से जुड़ी अन्य समस्याओं के इलाज के लिए ली गई दवाएं आके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। यदि सही लाइफस्टाइल होने और समय पर दवाएं लेते रहने पर भी आपका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है, तो हो सकता है आपके द्वारा ली जा रही कोई अन्य दवा इसके पीछे का कारण हो।

सिर्फ नमक पर फोकस करना (What other than salt raises blood pressure)

कुछ लोग मानते हैं कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और इसका सेवन कम करने से ब्लड प्रेशर को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। नमक के अलावा भी आपकी डाइट में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए ज्यादा फैट वाले फूड्स, सॉस और बार तैयार किया गया खाना भी आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकता है।

एड्रेनल ग्रंथि की देखभाल न करना (Adrenal gland problems and blood pressure)

एड्रेनल ग्लैंड का काम हार्मोन बनाना है, जो मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और ब्लड प्रेशर आदि को रेगुलेट करने का काम करते हैं। एड्रेनल ग्रंथि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। यदि आपको एड्रेनल ग्लैंड से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना (Mental health and blood pressure)

यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो आपको मानसिक स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या होना सीधे आपके ब्लड प्रेशर लेवल को नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए मेंटल स्ट्रेस (मानसिक तनाव) ऐसी समस्या है, जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाने वाले कारणों में से एक है। इसलिए यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे सही तरीका क्या है। यदि आप कुछ मानसिक समस्याएं महसूस कर रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

