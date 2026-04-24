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ओवरी में सिस्ट क्यों बनते हैं? जानें क्या हैं इसके 5 कारण

Cyst in Ovary: ओवरी में सिस्ट होने पर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर अक्सर ही ऐसा होता है, तो एक बार जांच जरूर कराएं।

ओवरी में सिस्ट क्यों बनते हैं? जानें क्या हैं इसके 5 कारण
cyst in ovary
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Vaishali Sharma

Written by Anju Rawat |Published : April 24, 2026 9:27 AM IST

Cyst in Ovary: ओवरी महिलाओं के शरीर का एक अहम हिस्सा होता है, जहां अंडे बनते हैं। हर महीने पीरियड साइकिल के दौरान एक छोटा फॉलिकल बनता है, जिसमें अंडा होता है। कभी-कभी यही फॉलिकल बड़ा होकर सिस्ट बन जाता है। दरअसल, सिस्ट ओवरी यानी अंडाशय में बनने वाली तरल पदार्थ से भरी एक छोटी थैली होती है। ज्यादातर मामलों में सिस्ट सामान्य होता है और अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में सिस्ट कैंसर का रूप ले सकती हैं। इसलिए इसकी समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन, ओवरी में सिस्ट क्यों बनते हैं? आइए, AIIMS की एमडी, स्त्री रोग और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. वैशाली शर्मा (Dr vaishali Sharma Gynecologist and infertility specialist MD Dr Vaishali Sharma) से इसके बारे में जानते हैं-

1. फिजियोलॉजिकल सिस्ट

जब ओवरी में एग बनता है, तो कभी-कभी यह सही समय पर रिलीज नहीं हो पाता है। इस स्थिति में फॉलिक्युलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बन सकता है। हालांकि, ये सिस्ट खतरनाक नहीं होते हैं।

इनमें घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अक्सर एक से दो महीने में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसीलिए जब अल्ट्रासाउंड में पहली बार कोई सिस्ट दिखता है तो अक्सर दवाइयां देकर थोड़ा समय इंतजार किया जाता है। अगर सिस्ट खत्म हो जाता है, तो फिर इलाज या सर्जरी की जरूरत नहीं होती है।

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2. एंडोमेट्रिओटिक सिस्ट

ओवरी में सिस्ट बनने का दूसरा बड़ा कारण- एंडोमेट्रिओटिक सिस्ट भी होता है। इस स्थिति में बच्चेदानी में जो लाइनिंग होती है, आमतौर पर ये ओवरी में पहुंच जाती है। इसी वजह से पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है। यह स्थिति काफी दर्दनाक हो सकती है। इसमें मरीज को बहुत ज्यादा पेट दर्द, ब्लोटिंग, पेट की गड़बड़ी या लूज मोशन जैसे लक्षण महसूस होते हैं।

3. बेनाइन ओवरीयन सिस्ट

अंडाशय में बेनाइन ओवरीयन सिस्ट भी देखने को मिलता है। ये सिस्ट आमतौर पर कम उम्र की लड़कियों में देखे जाते हैं। ये सिस्ट कभी-कभी 15 से 20 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर मामलों में ये सिस्ट कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन इनका इलाज दवाइयों से नहीं होता है। इन सिस्ट को दूरबीन वाली सर्जरी से निकालना पड़ता है।

4. पीसीओडी

पीसीओडी (पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज) भी अंडाशय में सिस्ट का एक कारण हो सकता है। इसमें ओवरी में छोटे-छोटे सिस्ट होते हैं, जो बाहर नहीं निकल पाते हैं। यह स्थिति अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस से जुड़ी होती है। वजन को कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल को एक्टिव करके इस समस्या से रिकवर किया जा सकता है।

5. कैंसर से जुड़ी सिस्ट

कई बार ओवरी में कैंसर से जुड़ी सिस्ट भी होती है। ऐसी सिस्ट आमतौर पर ज्यादा उम्र की महिलाओं में हो जाती है। अगर किसी सिस्ट पर कैंसर का शक होता है, तो ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार यूट्रस, ओवरी, ट्यूब्स और आसपास के प्रभावित हिस्सों की बड़ी सर्जरी करनी पड़ सकती है।

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ओवरी में सिस्ट की स्थिति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ओवरी में सिस्ट के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। जांच से ही सिस्ट के असल कारण का पता चल सकता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More