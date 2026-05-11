महिलाओं में यूटीआई को कम कर सकता है क्रैन बेरी जूस- स्टडी

महिलाओं को होने वाली यूटीआई की समस्या को कम करने में क्रैन बेरी का जूस फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 11, 2026 9:32 AM IST

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खानपान में पोषक तत्वों की कमी, गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करने और कम पानी पीने के कारण महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) होना आम होता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से Escherichia coli (E. coli) नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। यूटीआई का समय पर इलाज न किया जाए तो यह किडनी डैमेज, पायलोनेफ्राइटिस, सेप्सिस और बार-बार होने वाला संक्रमण हो सकता है। यूटीआई जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक का सेवन करती हैं। लेकिन हालही में एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि एंटीबायोटिक्स की तुलना में यूटीआई के इलाज में क्रैनबेरी जूस ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

जर्नल Applied and Environmental Microbiology में प्रकाशित एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि क्रैनबेरी जूस, फास्फो माइसिन (Fosfomycin) नाम की एंटीबायोटिक दवा के इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करता है। इस दवा का इस्तेमाल यूटीआई के इलाज में किया जाता है।

क्रैनबेरी जूस और यूटीआई पर क्या कहती है रिसर्च

वैज्ञानिकों ने UTI के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई एंटीबायोटिक दवाओं के के साथ क्रैनबेरी जूस का प्रभाव कैसे होता है, इस पर रिसर्च की। इस दौरान अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि क्रैनबेरी जूस और फास्फो माइसिन का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा असरदार रहा। लैब में टेस्ट किए गए 32 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में से 25 में इस कॉम्बिनेशन ने बैक्टीरिया को ज्यादा प्रभावी तरीके से खत्म किया।

महिलाओं में यूटीआई की समस्या बहुत ही आम है।

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कम हो सकती है

इस दौरान स्टडी में यह भी पाया गया कि जहां केवल एंटीबायोटिक इस्तेमाल की गई थी, वहां बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस विकसित होने लगा था। लेकिन जब उसी के साथ क्रैनबेरी जूस मिलाया गया, तो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया लगभग खत्म हो गए। शोधकर्ताओं का कहना है कि क्रैनबेरी जूस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रभावित करता है, जिनकी मदद से बैक्टीरिया पोषक तत्व और दवाएं पर अपना असर दिखाता है। क्रैनबेरी जूस का सेवन करने से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक की एंट्री बढ़ाता है। इससे दवा को बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा देर तक बनाए रखता है।

क्रैनबेरी जूस में विटामिन और मिनरल्स होते हैं।

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यूटीआई में क्रैनबेरी जूस पीने के फायदे

रिसर्च बताती है कि क्रैनबेरी जूस में मौजूद प्रोएंथोसायनिडिन्स (PACs) नाम के तत्व होते हैं, जो यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया जैसे E. coli को ब्लैडर की दीवार से चिपकने नहीं देते। इससे इंफेक्शन बढ़ने का खतरा कम हो सकता है। विभिन्न कारणों से जिन महिलाओं को बार- बार यूटीआई की परेशानी होती है, उनके लिए नियमित मात्रा में क्रैनबेरी जूस फायदेमंद माना जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि इससे संक्रमण दोबारा होने की संभावना कम हो सकती है। क्रैनबेरी जूस शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बार-बार यूरिन पास होता है और शरीर से खराब बैक्टीरिया बाहर निकल आते हैं और यूटीआई की परेशानी कम होने लगती है। क्रैनबेरी जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सूजन कम करने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इससे भी यूटीआई का खतरा कम करने में मदद मिलती है।

Disclaimer: रिसर्च में यह बात सामने आई है कि यूटीआई की समस्या को कम करने में क्रैनबेरी जूस फायदेमंद होता है। हालांकि क्रैनबेरी जूस यूटीआई का इलाज का पूरा विकल्प नहीं है, लेकिन सही तरीके से लेने पर संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। जिन महिलाओं को बार- बार यूटीआई की समस्या होती है उन्हें इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

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