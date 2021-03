Covid Second Wave in India: अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह और मई महीने में कोरोना वायरस रहेगा पीक पर, यह दावा किया गया है एक नयी रिपोर्ट में जिसका आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कराया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में तेज़ी से इज़ाफा हुआ है। राज्यवर ताज़ा आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश मे कोरोना संक्रमण के 73 फीसदी मामले केवल कुछ विशेष राज्यों से ही रिपोर्ट किए गए हैं। इसका अर्थ है कि इन राज्यों में स्थिति अधिक गम्भीर है और यहां के लोगों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। लेकिन, इस बीच एसबीआई की रिपोर्ट के नतीजों ने आनेवाले समय में देश में कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। (Covid Second Wave in India update) Also Read - महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब बिहार में बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप, 3 दिनों में बढ़े 3 गुना मामले

क्या कोरोना महामारी भारत में धरेगी विकाराल रूप?

एसबीआई की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि- '15 फरवरी 2021 से देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 100 दिनों तक संक्रमण का प्रभाव रहेगा। ऐसे में अगर, 15 फरवरी से सेकेंड वेव का आरंभ मानकर आंकड़ों का आंकलन किया जाए तो, अप्रैल महीने के अंत और मई महीने के मध्य तक देश में कोरोना की सेकेंड वेव अपने पीक पर होगी। मिली जानकारी के अनुसार, SBI की यह रिपोर्ट 23 मार्च तक उपलब्ध ट्रेंड्स पर आधारित हैं और उसी हिसाब से इनके अनुमान लगाए गए हैं।

वैक्सीनेशन ही है सबसे बड़ी उम्मीद