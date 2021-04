Covid New Symptoms: कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश की एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। जहां पिछले लहर से धीरे-धीरे उबरने में देश को कामयाबी मिलती नज़र आ रही थी क्योंकि, धीरे-धीरे रिकवरी रेट में बढ़ोतरी और नये मामलों में कमी आ रही थी। लेकिन, पिछले कुछ सप्ताह से भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर एक बार बढ़ने लगे है। वहीं, कोरोना वायरस के म्यूटेशन के कारण भी देश में कोविड संक्रमण के नये मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कोरोना संक्रमण के लक्षणों में भी बदलाव देखने को मिले हैं। (Covid New Symptoms in Hindi) Also Read - Coronavirus In Delhi: दिल्ली में 3,548 नए कोविड मामले आए सामने, 15 लोगों की मौत

सर्दी-ज़ुकाम, स्वाद और सूंघने की शक्ति खत्म होने जैसी परेशानियों को कोविड संक्रमण के प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताया जा रहा था। वहीं, अब शोधकर्ताओं को कुछ नये लक्षणों का भी पता चला है जो इन सब समस्याओं से बिल्कुल अलग हैं। यहां पढ़ें कोरोना के उन्हीं नये लक्षणों के बारे में। (New Symptoms of Coronavirus Infection)

उल्टी और पेट दर्द हो सकते हैं कोरोना संक्रमण के नये लक्षण

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोविड-19 संक्रमण के नये लक्षणों के तौर पर संक्रमितों में उल्टी, डायरिया के अलावा, बहुत अधिक थकान, कमजोरी और बॉडी पेन जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। वहीं, कोरोना वायरस के पुराने लक्षण जैसे सूंघ न पाना या स्वाद का पता न चल पाने जैसी समस्याएं अब कुछ समय बाद दिखायी देती हैं। इसीलिए, लोगों को अब शरीर में दिखनेवाली किसी भी नयी समस्या को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह कोविड का संकेत हो सकता है।

डायबिटीज के मरीजों में दिखे कोविड के ये लक्षण

कुछ समय पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मधुमेह यानि डायबिटीज से पीड़ित एक 62 वर्षीय व्यक्ति में कोविड के कुछ विशेष लक्षण दिखायी दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस व्यक्ति को भूख ना लगने की शिकायत हुई। अचानक से शुरु हुई इस परेशानी की वजह से वह बहुत कम मात्रा में खाने लगा और कमज़ोरी महसूस करने लगा। फिर इस व्यक्ति का कोविड टेस्ट कराया गया जिसका परिणाम पॉजिटिव आया।