Covid-19 Safety Guideline for Children: कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ना केवल पहली लहर की तुलना में अधिक संक्रामक और तेज़ी से फैलने वाली है। लेकिन, इस बार संक्रमण को लेकर इस वजह से अधिक चिंता हो रही है क्योंकि, यह लहर कम उम्र की आबादी को प्रभावित कर रही है। आंकड़ों के अनुसार, युवाओं में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत अधिक हैं वहीं बच्चों को भी इस लहर के दौरान ख़तरा पहले के मुकाबले बहुत अधिक है।

सेकेंड वेव के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट्स बार-बार दे रहे हैं। वहीं, अब सरकार ने कुछ विशेष सुरक्षा गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इन कोविड-19 गाइडलाइन्स की मदद से बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखने और अस्पताल जाने से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन गाइडलाइंस में बिना लक्षण वाले यानि एसिम्पटोमैटिक, हल्के लक्षण वाले और गम्भीर लक्षणों वाले कम उम्र आबादी यानि बच्चों के लिए अलग-अलग सुझाव दिए गए हैं। (Covid-19 Safety Guideline for Children in Hindi) यहां पढ़ें इन गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से-

ऐसे बच्चों के लिए किसी विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन, इन बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नज़र रखें। ताकि, बच्चों में संभावित लक्षण नज़र आने पर डॉक्टर से सम्पर्क करें।

