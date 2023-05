Dementia Post Covid Infection: मेमरी पर पड़ता है कोरोना संक्रमण का असर, कोविड निमोनिया से बढ़ सकती है डिमेंशिया की संभावना

एक स्टडी के अनुसार, कोविड-निमोनिया के मरीजों में डिमेंशिया का रिस्क अन्य प्रकार के निमोनिया (types of pneumonia) के मरीजों की तुलना में अधिक होता है।

Dementia Post Covid Infection: कोविड के साथ निमोनिया (COVID-19 pneumonia) एक गम्भीर स्थिति मानी जाती है। वहीं, एक नयी स्टडी में कहा गया है कि कोविड-निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में डिमेंशिया (risk of developing dementia) का खतरा बहुत अधिक बढ़ सकता है। इस स्टडी के अनुसार, कोविड-निमोनिया के मरीजों में डिमेंशिया का रिस्क अन्य प्रकार के निमोनिया (types of pneumonia) के मरीजों की तुलना में अधिक होता है। अमेरिका के मिसौरी विश्वविद्यालय (University of Missouri) के वैज्ञानिकों लगभग एक करोड़ से अधिक मरीजों के डेटा का आंकलन किया और यह रिपोर्ट तैयार की। स्टडी के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा गया कि कोविड-निमोनिया वाले लोगों में डिमेंशिया (dementia) और डिप्रेशन (depression) होने की संभावना काफी अधिक होती है।

कोविड के बाद कमजोर हो सकती है मेमरी

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (University of Oxford) शोधकर्ताओं ने विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन का आयोजन किया जिसमें पाया गया कि ऐसे लोग जो पिछले 6 महीनों में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं (mental health problems) जैसे एंग्जायटी (anxiety), साइकोसिस (psychosis) और स्ट्रोक का रिस्क (risk of stroke) काफी अधिक है।

स्टडी के दौरान ऐसे लोगों को चुना गया जो कोविड और निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती (24 घंटों के भीतर) कराया गया। 10,403 मरीजों में से लगभग 3 प्रतिशत यानि 312 मरीजों कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद डिमेंशिया के लक्षण दिखायी दिए वहीं, अन्य प्रकार के निमोनिया से पीड़ित केवल 2.5 प्रतिशत मरीजों में डिमेंशिया के लक्षण देखने को मिले। (risk of dementia in pneumonia patients)

डिमेंशिया क्या है और इसके कारण क्या हैं?

डिमेंशिया (Dementia) या मनोभ्रंश स्मरण शक्ति से जुड़ी हुई एक समस्या है जो उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों में देखी जाती है। वहीं, कुछ विशेष स्थितियों में कई बार कम उम्र में भी डिमेंशिया के लक्षण दिखायी दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के ब्रेन को नुकसान पहुंचने के बाद उसके सामान्य व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के कारण डिमेंशिया के लक्षण (Symptoms of Dementia) दिखायी देते हैं। डिमेंशिया की स्थिति धीरे-धीरे गम्भीर होने लगती है और जब यह स्थिति बहुत अधिक गम्भीर हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को पहचान नहीं पाता और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी जानकारियां याद रख पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यहां पढ़ें डिमेंशिया के कारणों और प्रमुख लक्षणों के बारे में-

डिमेंशिया के कारण (Causes Of Dementia)

ब्रेन ट्यूमर

सिर पर चोट लगना

इंफेक्शन

हार्मोन्स से जुड़ी गड़बड़ियां जैसे थायरॉइड आदि

मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याएं

नशा करने की आदत

डिमेंशिया के लक्षण (Symptoms Of Dementia)

साधारण जानकारियों और बातों को समझने और याद रखने में दिक्कत

सूझ-बूझ कम होना

फैसले लेने में कठिनाई

किसी बात को लगातार दोहराते रहना

बात करने और सामाजिक व्यवहार करने में दिक्कत

गाली-गलौज करना और लोगों से असभ्यता से पेश आना

