Covaxin Or Covishield: भारत 1 अरब से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination In India) करने वाला देश बनने की राहत पर है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कारगर वैक्सीन्स के 99 करोड़ टीके लगाए जा चुके है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस उपलब्धि के बारे में देशवासियों को जानकारी दी और एक ट्वीट कर लोगों से टीकाकरण के लिए आग्रह किया। मंडाविया ने लोगों से टीकाकरण कराने और देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े को 1 अरब तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

We are at 99 crores 💉 Go for it India, continue to rapidly march towards our milestone of 100 crore #COVID19 vaccinations. pic.twitter.com/jq9NKnw8tF — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 19, 2021