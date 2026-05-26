क्या AC में रहने से आंखें ड्राई हो जाती हैं? डॉक्टर बता रहे हैं ऐसे में क्या करना है सही

क्या आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए दिनभर एसी की हवा में बैठना पसंद करते हैं? अगर हां तो एक बार एसी चालू करने से पहले दोबारा सोच लीजिए। लंबे समय तक एसी की हवा में रहने से आपकी आंखें ड्राई हो सकती हैं और बीमारियों कारण बन सकती है।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 26, 2026 4:30 PM IST

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ड्राई आई की समस्या आम नहीं है। (this image Generated by Chatgpt

इस भीषण गर्मी के बीच इंसान को 2 पल का सुकून मिलता है तो वो है एयर कंडीशन के सामने खड़े होकर। गर्मी से राहत दिलाने के लिए अब शहर तो शहर गांव में भी लोग एयर कंडीशन (AC) में ही सोना पसंद कर रहे है। AC में रहने से बेशक शरीर को गर्मी से राहत मिल जाए लेकिन सेहत के लिहाज से यह नुकसानदायक होती है। लंबे समय तक AC की हवा के संपर्क में रहने से आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। AC के कारण होने वाली सबसे आम समस्या है ड्राई आई (Dry Eyes) यानी आंखों में सूखापन। ग्वालियर स्थित रतन ज्योति नेत्रालय के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. पुरेन्द्र भसीन बताते हैं कि आजकल घर, ऑफिस, कार और मेट्रो तक में AC का इस्तेमाल बढ़ गया है, तब लोगों को आंखों से जुड़ी परेशानी ज्यादा हो रही है।

क्या सच में AC से आंखें ड्राई होती हैं?

डॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं- हां, लगातार एयर कंडीशनर में रहने से आंखें ड्राई हो सकती हैं। एसी कमरे की नमी (Humidity) कम कर देता है, जिससे हवा सूखी हो जाती है। इसका असर आंखों की नेचुरल नमी पर पड़ता है और आंखों की सतह जल्दी सूखने लगती है। इसके अलावा, अगर एसी की हवा सीधे चेहरे या आंखों पर लग रही हो, तो समस्या और बढ़ सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि AC की हवा में रहन वाले लोगों को ड्राई आई और आंखों से जुड़ी बीमारियां ज्यादा होती हैं।

AC के आंखों की परेशानी होना आम बात है।

AC के कारण ड्राई आई के लक्षण

किसी व्यक्ति को AC की वजह से ड्राई आई की परेशानी हो रही है तो उसमें नीचे बताए गए लक्षण नजर आ सकते हैंः

आंखों में जलन या चुभन आंखों का लाल होना बार-बार पानी आना धुंधला दिखाई देना आंखों में भारीपन या थकान ऐसा महसूस होना जैसे आंख में कुछ फंसा हो लंबे समय तक स्क्रीन देखने पर परेशानी बढ़ना

AC के कारण होने वाली आंखों की ड्राईनेस में क्या करें?

डॉ. पुरेंद्र भसीन बताते हैं कि AC के कारण आंखों की ड्राइनेस की समस्या न हो इसके लिए कुछ खास प्रकार के उपायों को अपनाना जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। शरीर में पानी की कमी आंखों के सूखेपन को बढ़ा सकती है। सही मात्रा में पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। अगर आंखों में ड्राइनेस की समस्या ज्यादा बढ़ गई है तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज करें। इससे आंखों की नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तरह के प्रोडक्ट को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। AC की हवा के कारण आंखों में ड्राइनेस की समस्या न हो इसके लिए 20-20-20 रूल को फॉलो करें। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। इससे आंखों को आराम मिलता है। डॉ. पुरेंद्र भसीन बताते हैं कि 20-20-20 रुल को फॉलो करने से आंखों की नमी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। AC वाले कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। ह्यूमिडिफायर रखने से एसी के कारण ड्राई होने वाली हवा की नमी को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे आंखों से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद मिलेगी। स्क्रीन देखते समय लोग कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखें जल्दी सूखती हैं। इसलिए बीच-बीच में आंखें झपकाते रहें। आंखों को झपकने से आंखों की ड्राईनेस को कम करने में मदद मिलती है। आंखों की नमी को बरकरार रखने के लिए रोजाना रात को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लें। कम नींद के कारण भी आंखों से जुड़ी परेशानी देखी जाती है। इसलिए सही नींद जरूर लें। AC के कारण आंखों की ड्राईनेस होना सामान्य बात है। एयर कंडीशनर की हवा सीधे तौर पर आंखों की नमी कम कर सकती है, जिससे ड्राई आई की समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ आसान उपाय गर्मी में होने वाली परेशानी से आपको राहत दिला सकते हैं।

Disclaimer: गर्मी में AC की हवा के कारण आंखों के ड्राईनेस की समस्या न हो इसके लिए ऊपर बताए गए नियमों को अपनाएं। इस उपायों के बाद भी आंखों से जुड़ी परेशानी होती है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।