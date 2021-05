Coronavirus Third Wave and Children: कुछ दिनों पहले एक अनुमान के अनुसार भविष्यवाणी की गयी थी कि जुलाई-अगस्त 2021 की अवधि में महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आएगी। जिसके बाद से इस स्थिति से निपटने से जुड़ी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। अब, आशंका जताई जा रही है कि कोविड-19 संक्रमण की यह तीसरी लहर बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि, थर्ड वेव में बच्चे बुरी तरह से चपेट में आ सकते हैं। इसे देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने मिलकर शहर में विशेष तैयारियां शुरू की हैं। यहां एक विशेष बाल चिकित्सा कोविड केयर वार्ड की स्थापना की जा रही है। (Coronavirus Third Wave and Children in Hindi) Also Read - Coronavirus Cases in India: राहतभरी ख़बर ! देश के इन 7 राज्यों में कम हुए कोरोना केसेस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया क्या होगा आने वाले दिनों में हाल

Mumbai saw a massive spike last month and sustained it because of constant capacity increase in beds & facilities.

We are now focussed on creating almost 6500 O2 beds and approximately 1500 more ICU/ HDU beds in the coming few days at the new jumbos coming up.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 3, 2021