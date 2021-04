Coronavirus is affecting body parts in hindi : देश में जारी कोरोनावायरस की दूसरी लहर के कारण रोजाना लाखों की तादात में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के कुल मामलों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोनावायरस के नए म्यूटेशन से शुरू हुई नई चुनौतियों और इसके जुड़े लक्षणों के अलावा, बढ़ते लक्षण बताते हैं कि अब ये वायरस हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के साथ-साथ शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर रहा है। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कोरोनावायरस का नया घातक रूप आपके किन अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। Also Read - इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाएं कटहल, इन फूड्स को जरूर करें डाइट में शामिल रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी मजबूत

शरीर के इन अंगों खराब कर रहा कोरोनावायरस

बिगड़ रहा लोगों का हृदय स्वास्थ्य

हम सभी जानते हैं कि अगर आप पहले से किसी हृदय संबंधी समस्या से परेशान हैं या फिर आपका मेटाबॉलिक रेट खराब है तो आपको COVID-19 का जोखिम अधिक है। SAR-COV-2 वायरस, कोरोना रोगियों में हृदय की मांसपेशियों को सूजन पैदा कर सकता है, जिससे असामान्य हृदय गति, धड़कन की गति, सीने में दर्द और क्रॉनिक थकान हो सकती है। ये सभी लक्षण कोरोनोवायरस संक्रमण वाले लोगों में देखे जाते हैं।

तंत्रिका क्षति का कारण बन रहा कोरोनावायरस

कोरोना संक्रमितों की रिपोर्टों के अनुसार, COVID-19 रोगियों में अक्सर मानसिक भ्रम, सिरदर्द, मतिभ्रम, चक्कर आना और धुंधली दृष्टि जैसे लक्षणों की शिकायत होती है, जो सीधे तौर पर तंत्रिका क्षति का कारण है। इसलिए कहीं न कहीं कोरोनावायरस आपको मानसिक रूप से भी बीमार बना रहा है।

गुर्दे की गंभीर क्षति का कारण बन सकता है कोरोनोवायरस

फेफड़ों के अलावा कोरोना से होने वाले अंगों के नुकसान की बात करें तो कोरोना रोगियों और कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में गुर्दे के ठीक तरीके से काम न करने की शिकायत भी आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोनावायरस कोशिकाओं को संक्रमित करता है, जिसमें गुर्दे सहित कई अंगों की कोशिकाओं की लाइनिंग को नुकसान होता है। इस कारण से लोगों के गुर्दे काम करना कम कर देते हैं।

खून के थक्के भी बनने की हो रही शिकायत

कोरोनावारस शरीर में गंभीर सूजन पैदा कर सकता है जो रक्त के थक्कों के बनने की संभावना को बढ़ा देता है। ये शरीर के किसी भी अंग में बनकर उस हिस्से के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं।