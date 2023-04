Constipation And Skin Problems: कब्ज की वजह से चेहरे और त्वचा पर दिखायी देते हैं ये 10 लक्षण, ये स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं गम्भीर

कब्ज की पुरानी बीमारी आपकी त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से स्किन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं।

Skin Problems Caused By Constipation: कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत कॉमन है और महिलाओं और पुरुषों, दोनों को ही समान रूप से देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन से परेशान व्यक्ति का पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता और इसी वजह से उन्हें पेट में दर्द,भारीपन, चक्कर आने, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स (skin problems due to constipation) भी हो सकती हैं। जी हां, कब्ज की पुरानी बीमारी आपकी त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से स्किन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं। कब्ज की वजह से एक्ने और पिम्पल्स (acne ad pimples) के अलावा डार्क सर्कल्स (dark circles), रैशेज (rashes) और चेहरे पर सूजन (Face bloating) दिखायी दे सकती है। इसी तरह कई मामलों में एक्जिमा जैसी गम्भीर समस्याएं (symptoms of constipation on skin) भी देखने मिलती हैं।

कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स (Skin Problems Caused By Constipation) और उनसे बचाव के उपाय क्या हैं, पढ़ें इस लेख में विस्तार से ।

कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हैं? ( Constipation Causes)

डाइट में फाइबर की कम मात्रा (lack of fiber in diet)

लैक्जेटिव्स का अधिक मात्रा में सेवन

हार्मोन्स के स्तर में असंतुलन

खान-पान से जुड़ीं खराब आदतें

कब्ज की वजह से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स क्या हैं? (Constipation related skin problems)

शरीर के कई अंग जैसे किडनी, लंग्स, कोलोन और स्किन शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करते हैं। शरीर से निकलने वाले वेस्ट में हानिकारक केमिकल्स, बैक्टेरिया, अधपका खाना और डेड सेल्स भी होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने और उसे सही तरीके से काम करने में मदद करने के लिहाज महत्वपूर्ण है। लेकिन, जब ये विषैले तत्व शरीर में जमा होने लगते हैं तो आंतें ठीक तरह से काम नहीं कर पातीं। इससे शरीर में सूजन बढ़ने लगती है और त्वचा पर भी इसका प्रभाव दिखायी देने लगता है। कब्ज से परेशान लोगों के शरीर के लिए खाना पचा पाना आसान नहीं होता और ऐसे में शरीर में हानिकारक तत्व बढ़ने लगते हैं। नतीजन त्वचा से जुड़ी ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं-

सिस्टिक एक्ने (cystic acne)

एक्जिमा ( eczema)

सोरायसीस (psoriasis )

रोसेसिया ( rosacea)

आंखों के नीचे सूजन और डार्क सर्कल

स्किन इरिटेशन

वॉटर रिटेंशन

कॉन्स्टिपेशन से बचने के उपाय क्या हैं? (How to prevent constipation)

डाइटरी फाइबर से भरपूर फूड्स (fiber rich foods) खाएं।

से भरपूर फूड्स (fiber rich foods) खाएं। हरी सब्जियां, ताजे फल, लौकी और अन्य पानीवाली सब्जियां (water vegetables) खाएं। साथ ही साबुत अनाज, दालें और मिलेट्स (millets) के आटे से बनी रोटियां खाएं।

प्रोबायोटिक्स से भरपूर डाइट लें। दही, केफिर और अचार का सेवन अपने न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के अनुसार करें।

दिन में कम से कम 2 लीटर (8 गिलास) पानी जरूर पीएं। इससे आंतों की सफाई होगी और खाना पचाने में भी आसानी होगी।

तनाव से बचें। तनाव के कारण आंतों को नुकसान होता है जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण में शरीर को समस्याएं आती हैं। रोजाना 20-30 मिनट की कसरत जरूर करें। लम्बे समय तक बैठकर काम करने की आदत बदल दें।