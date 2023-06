Symptoms of Arthritis: आर्थराइटिस के 5 लक्षण जिन पर अक्सर नहीं जाता लोगों का ध्यान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज

आर्थराइटिस के कुछ लक्षण लोगों को बहुत मामूली नजर आते हैं और इसीलिए, वे अक्सर इस तरफ अधिक ध्यान नहीं देते।(Unusual Symptoms of Arthritis)

Common Symptoms of Arthritis: गठिया या आर्थराइटिस (Arthritis in hindi) एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे बड़ी संख्या में लोग पीड़ित है। आर्थराइटिस के मरीजों में अब बड़ी उम्र के लोग या बूढ़े लोगों को ही नहीं शामिल किया जाता बल्कि वहीं, अब कम उम्र के लोगों या युवाओं में भी गठिया, यूरीक एसिड और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। (problem of Arthritis in yougue age in Hindi)

आर्थराइटिस एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें घुटनों के आसपास सूजन और दर्द महसूस होता है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को घुटने में दर्द और उठने-बैठने में तकलीफ होने लगती है। वहीं, कम उम्र में भी लोगों को अब जॉइंट पेन की समस्या होने लगी है। आर्थराइटिस की शुरुआती लक्षणों की पहचान कर जल्द से जल्द इस बीमारी का उपचार शुरू करने से इस स्थिति को संभालना आसान हो सकता है। लेकिन, कई बार लोग आर्थराइटिस के लक्षणों को मामूली समस्याएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यहां पढ़ें ऐसी ही कुछ समस्याओं के बारे में जो आर्थराइटिस के छुपे हुए लक्षण हो सकती हैं। (Common But Unusual Symptoms of Arthritis in Hindi)

आर्थराइटिस के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? (Initial Symptoms of arthritis in hindi)

नेशनल हेल्थ सर्वे, यूके (The National Health Service, UK) के अनुसार, किसी व्यक्ति में अगर इस तरह की समस्याएं दिखायी दें तो उसे इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। बल्कि, तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क कराना चाहिए। क्योंकि ये 5 समस्याएं आर्थराइटिस के शुरूआती लक्षण हो सकती हैं। आर्थराइटिस के ये शुरूआती लेकिन सामान्य लक्षण (common symptoms of arthritis) इस प्रकार हैं-

जोड़ों के आसपास की त्वचा में संवेदनशीलता (Tenderness), अकड़न (Stiffness) या दर्द(Joint pain) का बढ़ना। जोड़ों के आसपास की त्वचा में सूजन (Inflammation in and around the joints) बढ़ जाना। उठने, बैठने जैसी साधारण गतिविधियों के समय घुटनों में होने वाला दर्द (Restricted movement of the joints) जोड़ों के पास की त्वचा का लाल होना (Warm red skin) या उसमें तेज़ जलन और दर्द कमज़ोरी और मांसपेशियों का कमज़ोर होना। (Weakening of muscles)

आर्थराइटिस के दर्द से कैसे मिल सकता है छुटकारा? (ways to treat arthritis pain in hindi)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आर्थराइटिस या गठिया के दर्द (pain of arthritis) से पूरी तरह छुटकारा मिल पाना संभव नहीं है लेकिन, विभिन्न बातों का ध्यान रखते हुए इस समस्या को गम्भीर बनने से रोका जा सकता है।

1. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

इससे, शरीर में इंफ्लेमेशन की समस्या कम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित लोगों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन्स काफी मददगार साबित हुए हैं। ऐसे लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों और खान-पान से जुड़ी आदतों में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। (Lifestyle changes to get relief from arthritis in Hindi)

2. वजन कंट्रोल करें।

अधिक वजन या मोटापा घुटनों के दर्द से जुड़ी समस्याओं (Obesity and joint pain) को बढ़ा सकता है। अधिक वजन से घुटनों पर भार भी बढ़ता है और इससे चलने-फिरने में भी समस्याएं है सकती हैं। इसीलिए गठिया के मरीजों को वजन बढ़ने से रोकने की सलाह दी जाती और हेल्दी वेट मेंटेन (maintaining healthy weight) करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

