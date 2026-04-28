कैसे काम करती है वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक, खाने से पहले जान लीजिए इसके फायदे-नुकसान

Ozempic Side Effects: लोग वजन घटाने और शरीर को स्लिम बनाने के लिए ओजेम्पिक दवा ले रहे हैं। आइए जानते हैं ओजेम्पिक दवा कैसे काम करती है और इसके फायदे-नुकसान क्या हैं?

वजन घटाने वाले इंजेक्शन को डाइटिंग या कसरत करने से भी बेहतर माना गया है।

Ozempic Side Effects: बढ़ते हुए वजन, मोटापे को घटाने के लिए अब लोग एक्सरसाइज, डाइट और योग को नहीं बल्कि शॉट कट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट लॉस का ये शॉट कट है ओजेम्पिक दवा। ओजेम्पिक दवा भूख को कंट्रोल करके तेजी से वजन और मोटापा घटाने में मदद करती है। ओजेम्पिक दवा लेने से वजन तेजी से कम होता है, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये दवा कैसे काम करती है और क्या ओजेम्पिक दवा (Ozempic Dawa ke Side Effects) का कोई साइड इफेक्ट भी है। दीपिका दुआ अरोड़ा, थेराप्यूटिक डाइटीशियन (Deepika Dua Arora, Therapeutic Dietitian, Founder of Mutation Diet Clinic, Delhi) के अनुसार, ओजेम्पिक (Ozempic) एक इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली दवा है। इस दवा का मेन एलीमेंट सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) है। शुरुआत में इस दवा को टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में इस दवा का इस्तेमाल वजन और मोटापा घटाने के लिए किया जाने लगा। जिसकी वजह से ये दवा आम लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हो गई।

मोटापे को कम करने के लिए लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ओजेम्पिक दवा कैसे काम करती है?

डाइटिशियन बताती हैं कि ओजेम्पिक शरीर में GLP-1 (Glucagon Like Peptide-1) नामक हार्मोन की नकल करती है। यह हार्मोन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में भोजन करने के बाद बनता है। ओजेम्पिक दिमाग के उस हिस्से पर असर करती है जो भूख को कंट्रोल करती है। इस दवा को खाने के बाद बार-बार खाना या स्नैक्स खाने की क्रेविंग घटती है।

ओजेम्पिक दवा खाने को धीरे-धीरे आंतों तक पहुंचाती है। जिससे आपका पेट हमेशा भरा हुआ लगता है। ओजेम्पिक दवा शरीर में इंसुलिन को कंट्रोल करता है। इससे ब्लड शुगर भी मैनेज होता है और आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। ओजेम्पिक दवा खाने से पेट भरा हुआ रहता है, भूख कम लगती है, जिससे व्यक्ति कम खाता है और कैलोरी इनटेक कम होता है। यही कारण है ओजेम्पिक दवा लेने से वजन और मोटापा कम होता है।

इस प्रकार के इंजेक्शन से 10 किलो तक वजन कम किया जा सकता है।

ओजेम्पिक से वजन कितनी तेजी से घटता है?

कोलंबिया सर्जरी पर प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, ओजेम्पिक दवा का सेवन करने से 3 से 6 महीनों में 10 प्रतिशत तक वजन कमहो जाता है। वहीं, कुछ लोग 1 साल ओजेम्पिक दवा खाकर 15 प्रतिशत तक वजन बिना किसी एक्सरसाइज और डाइट के घटा सकते हैं।

ओजेम्पिक दवा के फायदे

ओजेम्पिक दवा खाने से भूख पर कंट्रोल होता है और इससे वजन व फैट घटता है। ये दवा HbA1c लेवल कम करती है। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये दवा टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ओजेम्पिक दवा करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक के जोखिम को भी घटाती है। ये दवा खाने की क्रेविंग को कम करती है। इससे जंक, प्रोसेस्ड और कोल्ड ड्रिंक पानी की इच्छा भी घटती है। इससे बार-बार स्नैक्स खाना बंद होता है। जिससे बीमारियों का खतरा घटता है। ये दवा खाने से मोटापे से जुड़ी बीमारियां जैसे की हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और डायबिटीज का खतरा भी घटता है।

ओजेम्पिक दवा खाने के नुकसान

दीपिका दुआ अरोड़ा का कहना है कि एक तरफ ये दवा फायदेमंद है, तो दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में-

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ओजेम्पिक दवा को अगर बिना डॉक्टरी सलाह के लिया जाए, तो इससे जी मिचलना, उल्टी, पेट खराब होने जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये दवा लंबे समय तक लेने से दस्त, कब्ज, पेट में दर्द की परेशानी होना भी आम बात है। इस दवा को लेने के बाद अक्सर लोग कम खाना खाते हैं। इसकी वजह से शारीरिक कमजोरी, दिनभर थकान महसूस होना और एनर्जी की कमी की परेशानी हो सकती है। शुरुआत में इस दवा को लेने से सिर में दर्द, आंखों के आसपास दर्द और बैचेनी की परेशानी भी देखी जाती है।

किन लोगों को ओजेम्पिक नहीं लेनी चाहिए?

ओजेम्पिक दवा का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पूरी तरह से इस दवा का सेवन करने की मनाही होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में-

अगर आप भी वजन घटाने वाली दवा का सेवन करना चाहते हैं, तो पहले इस विषय पर अपने हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर से बात करें।

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Disclaimer: वजन घटाने का इंजेक्शन बेशक से लोगों की पहली पसंद बन रहा हो, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर आप या आपके परिवार का कोई शख्स वजन घटाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।