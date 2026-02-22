Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Common Reasons for Black Blood During Periods : पीरियड्स हम सभी महिलाओं के जीवन का अहम हिस्सा है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं की योनि से चमकीला लाल या गहरे लाल का खून निकलता है। लेकिन कई बार महिलाओं को पीरियड्स के दौरान काले या गहरे भूरे रंग का खून निकलता हुआ दिखाई देता है। पीरियड्स के दौरान काला खून आना महिलाओं के लिए चिंताजनक स्थिति होती है।
दिल्ली के एलांटिस हेल्थ केयर के वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता के अनुसार, पीरियड्स के दौरान काला या बहुत गहरा खून अक्सर पुराने रक्त (old blood) के बाहर आने के कारण दिखाई देता है। हालांकि, कुछ स्थितियों में पीरियड्स के दौरान काला खून आना बीमारियों का संकेत हो सकता है।
डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून शरीर में गर्भाशय की परत (uterine lining) के टूटने से बाहर आता है। जब खून धीरे-धीरे बाहर आता है या लंबे समय तक गर्भाशय में रहता है, तो ऑक्सीकरण (oxidation) के कारण उसका रंग गहरा भूरा या काला हो सकता है। पीरियड्स की शुरुआत या अंत में हो खून के रंग में किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है, तो यह सामान्य बात है। ऐसे में महिलाओं को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
