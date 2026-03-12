पेट दर्द, कब्ज या मल में खून? ये हो सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के शुरुआती संकेत; न करें नजरअंदाज

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
colorectal cancer early symptoms: इन दिनों खानपान के कारण कब्ज, गैस, पेट में दर्द, बार-बार दस्त और पेट में ऐंठन की समस्या होती है। अक्सर लोग पेट से जुड़ी बीमारी को लाइफस्टाइल की खराबी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लंबे समय तक पेट की बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में पेट की बीमारी कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer Ke Shuruati Lakshan) का शुरुआती लक्षण भी हो सकती है।
नई दिल्ली के आर्ट ऑफ हेल्थ कैंसर सेंटर के चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मनदीप सिंह (Dr. Mandeep Singh, Chief Oncologist, Art of Health Cancer Centre, Delhi) के अनुसार, कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) और मलाशय (रेक्टम) में होने वाला कैंसर है। यह धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के लक्षण सामान्य पेट दर्द और कब्ज की समस्या जैसे लग सकते हैं।
इसलिए समय रहते कोलोरेक्टर कैंसर को पहचानना जरूरी होता है। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय (रेक्टम) में विकसित होने वाला कैंसर है। यह बीमारी आमतौर पर धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते। कई बार आंतों में छोटे-छोटे पॉलिप्स बनते हैं, जो समय के साथ कैंसर में बदल सकते हैं।
इस सवाल का जवाब हां और नहीं दोनों ही हो सकता है। हर पेट की समस्या कैंसर का संकेत नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगातार कई सप्ताह तक पेट में दर्द, कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य बीमारी होती है, डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल टेस्ट करवाने जरूरी है।
कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, खासकर 45–50 वर्ष के बाद। इन लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है।
डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लंबे समय तक पेट की समस्या रहना हमेशा कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अगर कब्ज, दस्त, पेट दर्द या मल में खून जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। कोलोरेक्टल कैंसर की पहचान अगर शुरुआती स्टेज में हो जाए, तो इसका इलाज आसान हो जाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
