पेट दर्द, कब्ज या मल में खून? ये हो सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के शुरुआती संकेत; न करें नजरअंदाज

कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) और मलाशय (रेक्टम) में होने वाला कैंसर है। यह धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के लक्षण सामान्य पेट दर्द और कब्ज की समस्या जैसे लग सकते हैं।

Blood in the stool, changes in bowel habits, discomfort or pain during bowel movements, abdominal pain or cramping, bloating, changes in appetite, excessive fatigue, weight loss, etc., are some symptoms of colon cancer. (Photo: Freepik)

colorectal cancer early symptoms: इन दिनों खानपान के कारण कब्ज, गैस, पेट में दर्द, बार-बार दस्त और पेट में ऐंठन की समस्या होती है। अक्सर लोग पेट से जुड़ी बीमारी को लाइफस्टाइल की खराबी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लंबे समय तक पेट की बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में पेट की बीमारी कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer Ke Shuruati Lakshan) का शुरुआती लक्षण भी हो सकती है।

क्या होता है कोलोरेक्टर कैंसर?

नई दिल्ली के आर्ट ऑफ हेल्थ कैंसर सेंटर के चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मनदीप सिंह (Dr. Mandeep Singh, Chief Oncologist, Art of Health Cancer Centre, Delhi) के अनुसार, कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) और मलाशय (रेक्टम) में होने वाला कैंसर है। यह धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के लक्षण सामान्य पेट दर्द और कब्ज की समस्या जैसे लग सकते हैं।

इसलिए समय रहते कोलोरेक्टर कैंसर को पहचानना जरूरी होता है। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय (रेक्टम) में विकसित होने वाला कैंसर है। यह बीमारी आमतौर पर धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते। कई बार आंतों में छोटे-छोटे पॉलिप्स बनते हैं, जो समय के साथ कैंसर में बदल सकते हैं।

क्या लंबे समय तक पेट की समस्या कैंसर का संकेत हो सकती है?

इस सवाल का जवाब हां और नहीं दोनों ही हो सकता है। हर पेट की समस्या कैंसर का संकेत नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगातार कई सप्ताह तक पेट में दर्द, कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य बीमारी होती है, डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल टेस्ट करवाने जरूरी है।

कोलोरेक्टल कैंसर के शुरुआती लक्षण

लंबे समय तक कब्ज या दस्त- डॉक्टर का कहना है कि अगर लंबे समय तक कब्ज या दस्त की समस्या बनी रहती है और दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो यह कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत हो सकती है। पेट में दर्द- अगर पेट में बार-बार दर्द, सूजन या ऐंठन महसूस होती है, यह कोलोरेक्टर कैंसर का संकेत हो सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज्यादा तक पेट में दर्द की परेशानी होती है, तो उन्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मल में खून आना- अक्सर लोग मल में खून आने की परेशानी को बवासीर से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मल में खून दिखाई देना कोलोरेक्टल कैंसर का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। मल त्याग की आदतों में बदलाव- अगर मल त्याग की आदतों में अचानक बदलाव आने लगे, जैसे बार-बार टॉयलेट जाना या मल त्याग करने के बावजूद पेट भरा हुआ और मानसिक शांति महसूस न होना कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत होता है। थकान और कमजोरी- पेट की परेशानी के साथ अगर आपको लगातार शारीरिक थकान, कमजोरी, चक्कर आने की परेशानी हो रही है, तो यह कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत होता है।

किन लोगों को है कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा?

कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, खासकर 45–50 वर्ष के बाद। इन लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है।

फिजिकल एक्टिविटी की कमी और एक्सरसाइज न करना अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट का सेवन धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन मोटापा भी इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लंबे समय तक पेट की समस्या रहना हमेशा कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अगर कब्ज, दस्त, पेट दर्द या मल में खून जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। कोलोरेक्टल कैंसर की पहचान अगर शुरुआती स्टेज में हो जाए, तो इसका इलाज आसान हो जाता है।

Highlights

पेट से जुड़ी बीमारी कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है।

कोलोरेक्टल कैंसर का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं।

कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज संभव है।

Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।