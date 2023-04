इन वजहों से कुछ लोगों की खांसी हफ्तों तक नहीं होती ठीक, जानें क्रोनिक कफ के कारण और घरेलू उपचार

क्रोनिक खांसी की यह समस्या कई कारणों से हो सकती है। वहीं, लम्बे समय तक रहनेवाली खांसी की समस्या कुछ छुपी हुई बीमारियों का लक्षण (causes of chronic cough) भी हो सकती है।

Chronic Cough Causes And Treatment: खांसी एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो किसी भी मौसम में हो सकती है। कुठ ठंडा या खट्टा खाने के बाद खांसी होती है तो वहीं अक्सर मौसम बदलने के बाद खांसी की समस्या होने लगती है। आमतौर पर कुछ घरेलू नुस्खों या कप सिरप पीने से खासी की समस्या कम हो जाती है। लेकिन, कुछ लोगों को खांसी की समस्या बहुत गम्भीर होती है जो कई-कई दिनों तक ठीक नहीं होती। ये लोग हमेशा खांसते रहते हैं और कई बार अन्य लोगों को लगता है कि उन्हें टीबी (TB) की बीमारी हो गयी है।

8 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाली खांसी की समस्या को क्रोनिक कफ (Problem of chronic cough) भी कहा जाता है। क्रोनिक खांसी की यह समस्या कई कारणों से हो सकती है। वहीं, लम्बे समय तक रहनेवाली खांसी की समस्या कुछ छुपी हुई बीमारियों का लक्षण (causes of chronic cough) भी हो सकता है। इस तरह से अगर लम्बे समय तक किसी को खांसी की समस्या हो तो उन्हें डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए और सही टेस्ट कराने चाहिए।

लम्बी या पुरानी खांसी के कारण क्या हैं (Causes of chronic cough problem)

बार-बार या लम्बे समय तक खांसी आने की समस्या के कुछ गम्भीर कारण हो सकते हैं जिसमें कुछ बीमारियां, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफस्टाइल से जुडी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। क्रोनिक खांसी के कुछ ऐसे ही कारण ये हो सकते हैं-

अस्थमा की बीमारी (asthma) में मरीज को बार-बार खांसी आती है।

एसिड रिफ्लेक्स ( acid reflux)

( acid reflux) पोस्ट-नेजल ड्रिप ( postnasal drip)

नाक और गले में पानी बनना

बैक्टेरियल साइनस (bacterial tracheobronchitis)

एलर्जी

साइनस की समस्या ( sinusitis)

रेस्पेरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (respiratory tract infection)

कुछ दवाइयों से होनेवाला साइड-इफेक्ट

स्मोकिंग और तम्बाकू उत्पादों का सेवन

लंग इफेक्शन

क्रोनिक कफ से बचाव के उपाय (How to prevent chronic cough problems)

लम्बी खांसी की समस्या के इलाज के लिए इसके सही कारणों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। अगर आपको 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी की समस्या होती है तो डॉक्टर से सम्पर्क करें। उसके बाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए टेस्ट और थेरेपी की सलाह दी जा सकती है।

पुरानी खांसी से राहत के घरेलू उपाय (Home remedies to treat chronic cough)

शहद का इस तरह करें सेवन (Honey for chronic cough)

जैसा कि शहद में एंटी-बैक्टेरियल तत्व (anti bacterial properties in honey) पाए जाते हैं और यह गले में खिचखिच, बैक्टेरिया और गले में दर्द जैसी समस्याओं से आराम दिलाता है। बार-बार खांसी आने या पुरानी खांसी की समस्या होने पर शहद को गुनगुने पानी (Honey with hot water) के साथ के लें। इसी तरह आप किसी भी तरह की हर्बल टी बनाते समय उसमें शहद मिलाएं।

स्टीम लें (Take steam to treat chronic cough)

खांसी की समस्या से राहत पानेके लिए आप भाप ले सकते हैं। भाप या स्टीम लेने से गले की जकड़न कम होती है और कफ पिघलने से खांसी की समस्या भी कम (benefits of steam in chronic cough problem) होती है। नाक से भाप लेने के अलावा, गर्म पानी से नहाने और गुनगुना पानी पीने से भी आराम मिलता है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)