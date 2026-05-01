बीमारी के हिसाब से डॉक्टर चुनें, किसे कब दिखाएं जानें पूरी लिस्ट

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Written By: Anju Rawat | Published : May 1, 2026 11:06 AM IST
आमतौर पर बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो या कैंसर की गांठ नजर आए, हम किसी पास वाले क्लिनिक में चले जाते हैं। जबकि, कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जिनका इलाज करने के लिए उन्हीं के स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। जैसे अगर कैंसर है तो इसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर रोग विशेषज्ञ) से इलाज करवाना होता है, वहीं पेशाब से जुड़ी समस्याओं का इलाज कराने के लिए यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। काफी लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि किस समस्या या बीमारी के लिए, कौन-से डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तो आइए, आज एक लिस्ट की मदद से हम आपको सारी बीमारियों और इनका इलाज करने वाले विशेषज्ञों के बारे में बता रहे हैं-
|बीमारी
|किस डॉक्टर को दिखाएं
|तुरंत कब दिखाना चाहिए?
|बुखार, सर्दी-जुकाम, कमजोरी
|जनरल फिजिशियन / इंटरनल मेडिसिन
|3 दिन से ज्यादा बुखार रहे
|डायबिटीज, थायरॉइड
|एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
|शुगर बहुत हाई/लो हो
|सीने में दर्द, दिल की तेज धड़कन
|कार्डियोलॉजिस्ट
|सीने में तेज दर्द होने पर
|पेट दर्द, गैस, कब्ज
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट
|मल में खून आना
|किडनी स्टोन, पेशाब में जलन
|यूरोलॉजिस्ट
|पेशाब करते समय दर्द या पेशाब बंद होना
|जोड़ों का दर्द, घुटना दर्द
|ऑर्थोपेडिक
|दर्द की वजह से चलने-फिरने में मुश्किल होना
|स्किन एलर्जी, मुंहासे
|डर्मेटोलॉजिस्ट
|खुजली या संक्रमण होने पर
|आंखों से जुड़ी बीमारी होना पर
|ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट
|अचानक आंखों की रोशनी कम हो जाना
|कान दर्द, गला खराब, साइनस
|ENT स्पेशलिस्ट
|सुनाई कम दे
|सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी
|न्यूरोलॉजिस्ट
|हाथ-पैर सुन्न पड़ना
|तनाव, डिप्रेशन, घबराहट
|साइकियाट्रिस्ट / साइकोलॉजिस्ट
|खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने पर
|पीरियड्स की समस्या और प्रेग्नेंसी
|गायनेकोलॉजिस्ट
|अत्यधिक ब्लीडिंग
|छोटे बच्चे से जुड़ी समस्याएं
|पीडियाट्रिशियन
|बच्चा सुस्त हो जाए
|दांत दर्द या कैविटी
|डेंटिस्ट
|सूजन या तेज दर्द
|कैंसर
|ऑन्कोलॉजिस्ट
|जब कैंसर के लक्षण महसूस हो
|एलर्जी, बार-बार छींक
|इम्यूनोलॉजिस्ट
|सांस फूलने लगे
|फेफड़ों से जुड़ी बीमारी
|पल्मोनोलॉजिस्ट
|सांस लेने में तकलीफ
|यौन संबंध से जुड़ी समस्याएं
|सेक्सोलॉजिस्ट
|गुप्त रोग होने पर
अगर आपको कोई बीमारी समझ न आए, तो सबसे पहले आप जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये डॉक्टर आपकी जांच के बाद सही विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है या सांस लेने में मुश्किल होती है, तो डॉक्टर जांच के बाद कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं।
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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ बीमारी और उससे जुड़े डॉक्टर के बारे में जानकारी देना है। लेकिन, आपको खुद से डॉक्टर का चुनाव करने से पहले एक बार फैमिली डॉक्टर या जनरल फिजिशियन से परामर्श लेना जरूरी है। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
नाक बंद होना, सिर दर्द, नाक से म्यूकस का बहना, सांस से बदबू आना, थकान व कमजोरी व बुखार आना साइनस के लक्षण हैं।
अगर आपको एसआईटी (SIT) की समस्या है, तो इसके लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट (Gastroenterologist), जनरल फिजिशियन (General Physician) या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.