कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए , बता रहे हैं डॉ. आलोक जोशी

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फोर्टिस हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. आलोक जोशी का कहना है कि आज के समय में गलत खानपान के कारण लोगों को कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) से जुड़ी समस्या हो रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार का होता है और हर उम्र में इसका सही स्तर अलग-अलग होना (Umar Ke Anusar cholesterol kitna Hona Chaiye) चाहिए।
मायो क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट (लिपिड) है, जो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। शरीर के लिए कई कारणों से कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। इसमें शामिल हैः
यूं तो तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है, तो यह दिल की बीमारियों (Heart Disease) का कारण बन सकता है।
डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें शामिल हैः
डॉक्टर आलोक जोशी बताते हैं कि जिस तरह से उम्र के अनुसार, व्यक्ति का सही खानपान जरूरी है। ठीक उसी तरह उम्र के अनुसार कोलेस्ट्रॉल होना भी जरूरी है। कम या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आइए आगे जानते हैं, उम्र के अनुसार, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए।
|S.NO
|उम्र
|कोलेस्ट्रॉल लेवल
|1.
|0- 19 साल
|Total Cholesterol: 170 mg/dL से कम
LDL: 110 mg/dL से कम
|2.
|20- 39 साल
|Total Cholesterol: 200 mg/dL से कम
LDL: 100 mg/dL से कम
HDL: 40+ mg/dL
|3.
|40- 59 साल
|Total Cholesterol: 200 mg/dL से कम
LDL: 100 mg/dL से कम
HDL: 40–60 mg/dL
|4.
|60+ साल
|Total Cholesterol: 200 mg/dL से कम रखना बेहतर
LDL: 100 mg/dL से कम
HDL: 50+ mg/dL (बेहतर)
किसी भी कारण से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो इसे मैनेज करने के लिए आपको नीते बताए गए उपायों को अपनना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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