कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए , बता रहे हैं डॉ. आलोक जोशी

कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट (लिपिड) है, जो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। उम्र के अनुसार, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम या ज्यादा हो, तो बीमारियां होने का खतरा रहता है।

फोर्टिस हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. आलोक जोशी का कहना है कि आज के समय में गलत खानपान के कारण लोगों को कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) से जुड़ी समस्या हो रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार का होता है और हर उम्र में इसका सही स्तर अलग-अलग होना (Umar Ke Anusar cholesterol kitna Hona Chaiye) चाहिए।

कोलेस्ट्रॉल क्या होता है?

मायो क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट (लिपिड) है, जो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। शरीर के लिए कई कारणों से कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। इसमें शामिल हैः

हार्मोन बनाने में मदद करता है सेल्स की संरचना बनाए रखता है विटामिन D के निर्माण में मददगार होता है

यूं तो तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है, तो यह दिल की बीमारियों (Heart Disease) का कारण बन सकता है।

कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है?

डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें शामिल हैः

HDL (Good Cholesterol)- एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। LDL (Bad Cholesterol)- एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इस स्थिति में कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमकर ब्लॉकेज बना सकता है Triglycerides- यह मुख्य रूप से शरीर में जमा फैट होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में Triglycerides ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा रहता है।

उम्र के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?

डॉक्टर आलोक जोशी बताते हैं कि जिस तरह से उम्र के अनुसार, व्यक्ति का सही खानपान जरूरी है। ठीक उसी तरह उम्र के अनुसार कोलेस्ट्रॉल होना भी जरूरी है। कम या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आइए आगे जानते हैं, उम्र के अनुसार, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए।

S.NO उम्र कोलेस्ट्रॉल लेवल 1. 0- 19 साल Total Cholesterol: 170 mg/dL से कम

LDL: 110 mg/dL से कम 2. 20- 39 साल Total Cholesterol: 200 mg/dL से कम

LDL: 100 mg/dL से कम

HDL: 40+ mg/dL 3. 40- 59 साल Total Cholesterol: 200 mg/dL से कम

LDL: 100 mg/dL से कम

HDL: 40–60 mg/dL 4. 60+ साल Total Cholesterol: 200 mg/dL से कम रखना बेहतर

LDL: 100 mg/dL से कम

HDL: 50+ mg/dL (बेहतर)

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए?

किसी भी कारण से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो इसे मैनेज करने के लिए आपको नीते बताए गए उपायों को अपनना चाहिए।

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सही डाइट- कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए खाने में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, फल ज्यादा को शामिल करें। इसके अलावा ओट्स, दालें और फाइबर युक्त आहार खाएं। एक्सरसाइज है जरूर- डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में एक्सरसाइज का अहम रोल है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 30 मिनट वॉक या योग जरूर करें। शराब और सिगरेट से दूरी- शराब का सेवन और सिगरेट पीने की आदत कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर ही रखें। स्ट्रेस कम करें- कई रिसर्च में पाया गया है कि स्ट्रेस के कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन से योगासन फायदेमंद होते हैं, इस विषय पर जानने के लिए एक्सपर्ट से सलाह लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।