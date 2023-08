नसों में Bad Cholesterol चिपकने की वजह से आंखों में होने लगती है ये परेशानियां, तुरंत करें खानपान में बदलाव

Body mein cholesterol badhane ke lakshan : कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर आंखों में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?

Body mein cholesterol badhane ke lakshan : आधुनिक समय में लोगों को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी शामिल है। खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने पर यह धीरे-धीरे नसों में चिपकने लगता है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। यह धीरे-धीरे आपकी नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोल और नसों से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की स्थिति में हमारी आंखें (cholesterol symptoms in eyes in hindi ) भी प्रभावित होती हैं। आइए जानते हैं नसों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर दिखने वाले लक्षण और कैसे करें इससे (ankhon me cholesterol badhne par kya karen ) बचाव?

आंखों में होने लगती है बेचैनी

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपकी आंखों में काफी जलन, खुजली और बेचैनी जैसा महसूस होता है, तो यह कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। दरअसल, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, तो यह धीरे-धीरे आंखों की सतहों पर जमा होने लगती है। ऐसी स्थिति में काफी जलन और खुजली जैसा महसूस होता है।

ड्राई होने लगती हैं आंखों

नसों में कोलेस्ट्रॉल चिपकने की वजह से आंखों की सतह पर काफी ज्यादा रूखापन महसूस होता है। साथ ही आंखों में कमजोरी भी महसूस होने लगती है। इस स्थिति में आंखों की सूजन, खुजली, आंखों से पानी आना जैसी परेशानी काफी ज्यादा होने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह की जरूरत है।

TRENDING NOW

आंखों के आसपास बनने लगती है गांठ

कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर आंखों के आसपास गांठे बनने लगती हैं। यह गांठ वास्तव में एक फैट होता है। यह मुख्य रूप से पुतली के पास होती हैं। इस स्थिति में आंखों में धुंधलापन भी महसूस होने लगता है।

कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें? - cholesterol kaise kam kare in hindi

शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने के लिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें।

नियमित रूप से अपने आहार में प्रोटीन रिच चीजों को शामिल करे।

रोजाना एक मुट्ठीभर ड्राईफ्रूट्स का सेवन करें।

साबुत अनाज का सेवन करें।

फलों और हरी सब्जियों को आहार में अधिक से अधिक जोड़ें।

आंखों में कोलेस्ट्रॉल के लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आपका समय पर इलाज शुरू किया जा सके।

RECOMMENDED STORIES