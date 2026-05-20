क्या बचपन में लगी चोट का फिर से उभरना खतरनाक है? जानें कैसे करें बचाव

कई बार देखा जाता है कि जब हम जिम शुरु करते हैं या फिर बिना कोई एक्टिविटी शुरू किए ही काफी पहले लगी चोट फिर से दर्द करने लगती है। फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि ऐसा आखिर क्यों होता है और इसका समाधान क्या है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 20, 2026 7:08 AM IST

Medically Verified By: Dr. Shalushubam Keni

old injury pain recurring (chatgpt)

शरीर में लगी कोई चोट जब समय गुजरने के बाद धीरे-धीरे दर्द करना बंद कर देती है, तो हम में से ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अब चोट ठीक हो गई है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बचपन में लगी चोय या कोई पुरानी चोट जिसे ठीक हुए भी काफी समय हो गया है, उसमें फिर से दर्द होने लगता है। हालांकि, दर्द ऐसे ही शुरु नहीं होता बल्कि खास मामलों में शुरू होता है। उदाहरण के लिए अगर व्यक्ति को शरीर के किसी जोड़ में पहले कभी चोट लगी हुई है और सालों बाद उसने जिम शुरू किया है तो हो सकता है कि उसकी वह चोट फिर से दर्द करने लगे। क्या आपको कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप जरूर इससे बचाव के तरीके भी जानना चाहते होंगे। रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट शालूशुभम केनी ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

अगर क्लीनिकल दृष्टि से देखा जाए तो दर्द न होना हमेशा पूर्ण रिकवरी का संकेत नहीं होता। बच्चे और युवा अक्सर मोच, फ्रैक्चर, खेल-कूद की चोट या लंबे समय तक अंग को स्थिर रखने (इमोबिलाइजेशन) के बाद ऊपरी तौर पर जल्दी ठीक होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर रिहैबिलिटेशन पूरी तरह न हुआ हो, तो मांसपेशियों की ताकत, संतुलन, मूवमेंट की रेंज, मुद्रा या चलने-फिरने के पैटर्न में सूक्ष्म कमियां चुपचाप बनी रह सकती हैं। Dr. Shalushubam Keni - Incharge Physiotherapy And Rehabilitation Centre, Apollo Hospitals Navi Mumbai

शरीर ढाल लेता है जिससे दर्द नहीं होता

जब हमें कोई चोट लगती है और वह ठीक नहीं हो पाती तो धीरे-धीरे शरीर स्थिति को चोट के अनुसार ढाल लेता है, इससे दर्द तो बंद हो जाता है लेकिन समस्या अंदर ही रहती है। यही कारण है कि कई बार आगे चलकर जीवन के बाद के वर्षों में बार-बार होने वाले घुटनों के दर्द, कूल्हों में जकड़न, पीठ पर खिंचाव, अकड़न, चलने-फिरने में कमी, या दोबारा चोट लगने के रूप में सामने आ सकती है। जब तक यह समस्या शुरू होती है, तब तक हम भूल चुके होते हैं कि हमें शरीर के उस हिस्से में पहले कोई चोट भी लगी थी। ऐसे में कई पेनकिलर लेने लग जाते हैं और जिस कारण बार-बार पेनकिलर लेने के नुकसान भी होने लगते हैं।

कब होने लगती है दिक्कत

पुरानी चोट में दोबारा दर्द आमतौर पर 30 से 40 की उम्र में शुरू होता है, क्योंकि इस दौरान लोग आमतौर पर अपनी फिटनेस को दोबारा शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान शरीर स्थति को मैनेज नहीं कर पाता है और दर्द शुरु हो जाता है, जिसके पीछे आमतौर पर ये कारण हो सकते हैं -

वर्षों तक डेस्क जॉब करना

वजन बढ़ जाना

गर्भावस्था से जुड़े शारीरिक बदलाव

उम्र के साथ मांसपेशियों की ताकत कम होना

रिकवरी क्षमता कम हो जाना

सही रिहैबिलिटेशन का महत्व

अगर सही रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, तो कन्कशन इंजरी (सिर में लगने वाली चोट) की वजह से युवा एथलीट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मस्क्यूलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने लगती है जैसे -

सिर में दर्द रहना

बैलेंस बनाने में दिक्कत

फोकस न कर पाना

याददाश्त कमजोर होने लगना

समय के साथ-साथ दर्द की जगह में बदलाव

अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई बार दर्द चोट की मूल जगह पर भी महसूस नहीं होता बल्कि किसी और हिस्से महसूस होने लगता है। उदाहरण के लिए, बचपन में हुई टखने (एंकल) की चोट आगे चलकर चाल में बदलाव और शरीर के मूवमेंट मैकेनिक्स में अंतर के कारण घुटनों, कूल्हों या कमर की समस्याओं में बदल सकती है। यही कारण है कि फिजियोथेरेपी अब केवल सर्जरी या चोट के बाद के रीहैबिलिटेशन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आगे चलकर होने वाली शारीरिक समस्याओं को समझने और उन्हें रोकने की दिशा में भी विकसित हो रही है।

प्रिवेंटिव मस्क्यूलोस्केलेटल केयर ऐसी स्थितियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें मूवमेंट स्क्रीनिंग, पोस्चर और चाल के विश्लेषण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मोबिलिटी सुधारने के तकनीक आदि शामिल हैं। यह लॉन्ग टर्म मोबिलिटी को और बेहतर बनाने व जीवनशैली को सुधारने में बहुत मदद करती है। खासकर बच्चों में, समय पर की गई फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन केवल रिकवरी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बेहतर मूवमेंट पैटर्न विकसित करने और आगे चलकर वयस्क अवस्था में होने वाली दीर्घकालिक मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में भी अहम योगदान देती है।

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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल पुरानी चोटों से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।