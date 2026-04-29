8 साल के बच्चे के दिल में हुआ छेद, बिना ओपन-हार्ट सर्जरी डॉक्टरों ने बचाई जान

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
बच्चे के दिल में छेद होने की खबर सुनकर हर माता-पिता को काफी दुख होता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में बच्चों के दिल में छेद का इलाज ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में यह काफी दर्द और जोखिम भरा इलाज साबित होता है। लेकिन हाल ही में एक आठ साल के बच्चे की बिना ओपन हार्ट सर्जरी के दुर्लभ और बेहद जटिल मेडिकल इमरजेंसी में आठ साल के बच्चे की जान बचाई गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के दिल में परफोरेशन था, जिसका Narayana Health SRCC Children’s Hospital के डॉक्टर्स द्वारा बिना सर्जरी के सफल इलाज हुआ। इसमें आधुनिक ट्रांसकैथेटर डिवाइस तकनीक के जरिए डॉक्टरों ने दिल की दीवार में बने छेद को अंदर से बंद कर दिया और जोखिम भरे बड़े ऑपरेशन की जरूरत टाल दी। इस चुनौतीपूर्ण प्रोसेस को कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सुप्रातिम सेन द्वारा लीड किया गया। आइए विस्तार से जानते हैं इस स्टोरी के बारे में-
बताया जा रहा है कि 8 साल का यह बच्चा हाल ही में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से उबर रहा था। इसी दौरान उसके दिल के चारों ओर तरल पदार्थ जमा होने लगा, जिसे मेडिकल भाषा में पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता है। दबाव कम करने के लिए डॉक्टरों ने एक पतली ट्यूब के जरिए अतिरिक्त तरल बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में सबकुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद ट्यूब से साफ तरल पदार्थ की जगह खून निकलने लगा। यही वह पल था, जब डॉक्टरों को किसी बड़े खतरे का एहसाल हुआ।
Heart X-rays
इसके बाद डॉक्टर ने तुरंत इकोकार्डियोग्राम किया गया, जिसमें पता चला कि बच्चे के दिल के आसपास फिर से काफी मात्रा में तरल जमा हो गया है। बच्चे को फौरन कार्डिएक कैथ लैब ले जाया गया, जहां एक्स-रे और एंजियोग्राम से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस टेस्ट से पता चला कि ड्रेनेज ट्यूब का सिरा गलती से दिल के दाहिने वेंट्रिकल में छेद कर चुका था। यह स्थिति काफी गंभीर थी, क्योंकि इससे शरीर के अंदर तेजी से खून बहने का खतरा पैदा हो गया था।
Heart X-rays
आमतौर पर ऐसे मामलों में इमरजेंसी ओपन-हार्ट सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है। डॉक्टर्स बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर्स की टीम द्वारा एक नए टेक्नीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। उन्होंने दिल के अंदरूनी छेदों को बंद करने के लिए क्लोजर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तकनीक से इस परफोरेशन को भी बंद किया जा सकता है।
कैथ लैब में इकोकार्डियोग्राम और एक्स-रे की निगरानी में एक विशेष ऑक्लूडर डिवाइस चुना गया और उसी ट्यूब के जरिए दिल के छेद तक पहुंचाया गया। यह बेहद जोखिम भरा कदम था, क्योंकि डिवाइस को सही जगह फिट करने का सिर्फ एक मौका था। अगर यह चूक जाता, तो हालात और गंभीर हो सकते थे। लेकिन डॉक्टरों की सटीक रणनीति और टीमवर्क ने कमाल कर दिखाया, और दिल की दीवार में बना छेद पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस सफल प्रक्रिया के बाद बच्चे की हालत तेजी से सुधरने लगी और वह जल्दी ही रिकवर होने लगा।
Heart Hole Treatment Without Surgery - AI Generated
डॉ. सुप्रतिम सेन के मुताबिक, यह स्थिति किसी जानलेवा अंदरूनी चोट जैसी थी, जहां थोड़ी सी देरी भी भारी पड़ सकती थी। ऐसे मामलों में सर्जरी मानक इलाज है, लेकिन टीम ने नई तकनीक अपनाकर बिना छाती खोले बच्चे की जान बचा ली। यह मामला दिखाता है कि अनुभव, सही समय पर लिया गया फैसला और आधुनिक चिकित्सा तकनीक मिलकर असंभव दिखने वाली चुनौती को भी मात दे सकते हैं।
हार्ट ट्रांसप्लांट एक जटिल और महंगी सर्जरी होती है। भारत में इसका कुल खर्च आमतौर पर 15 लाख से 30 लाख रुपये तक हो सकता है। इसमें डोनर हार्ट की व्यवस्था, सर्जरी, ICU में देखभाल, दवाइयां और डॉक्टरों की फीस शामिल होती है। सरकारी अस्पतालों में यह खर्च अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जबकि निजी अस्पतालों में ज्यादा होता है। सर्जरी के बाद मरीज को जीवनभर इम्यूनो-सप्रेसेंट दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिनका खर्च हर महीने 10,000 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। कुछ मामलों में आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं से आर्थिक मदद भी मिल जाती है।
75 वर्ष की उम्र के बाद, हार्ट डिजिज रोग के मरीजों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है।
हां बच्चों में भी हार्ट अटैक आना संभव है, हालांकि, इसके मामले वयस्कों की तुलना में दुर्लभ होते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information