इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है बदलता मौसम, डॉक्टर से जानिए कैसे रहें सुरक्षित

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Weather change health risk : आजकल दिल्ली का मौसम ऐसा हो गया है, जिसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। कब बारिश हो जाती है, कब ठंड होने लगती है और कब कड़ाके की धूप आ जाती है, इस बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। इस अचानक से आए मौसम के बदलाव में लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। डॉ. मीनाक्षी जैन, प्रिंसिपल डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटपड़गंज, दिल्ली का कहना है कि दिल्ली का मौसम इस समय पूरी तरह से अनिश्चित हो गया है और मानो हमारे शरीर के तापमान के साथ 'म्यूजिकल चेयर' खेल रहा हो। कुछ ही दिनों में हमने समय से पहले आई गर्मी, फिर मार्च के सबसे ठंडे दिनों में से एक और उसके बाद अचानक आए बेमौसम तूफान का अनुभव किया है।
भले ही इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी ज्यादा राहत देखने को मिली है। लेकिन साफ आसमान देखकर लापरवाह होना ठीक नहीं है। करीब 15 डिग्री तक के इस तापमान के उतार-चढ़ाव ने H3N2 इन्फ्लुएंजा और मेटाप्न्यूमोवायरस जैसे वायरस के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है। इसलिए इस समय हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इन बदलते मौसम में किन लोगों को अधिक खतरा रहता है?
डॉक्टर कहती हैं कि इस समय अस्पतालों के ओपीडी में फ्लू के मामलों में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह संक्रमण ज्यादा गंभीर हो सकता है, जिनमें शामिल हैं-
बुजुर्गों को रहता है अधिक खतरा (Weather-Weary Elderly) - उम्र बढ़ने के साथ शरीर की बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में अचानक तापमान में बदलाव उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
प्रदूषण से उबर रहे लोग (Post-Pollution Recoverers)- जो लोग पहले खराब AQI के संपर्क में रहे हैं, उनके फेफड़ों की परत पहले से ही संवेदनशील हो चुकी होती है। ऐसे में वायरल संक्रमण का खतरा अधिक होता है।
कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज (Comorbid Patients) - डायबिटीज, अस्थमा या अन्य पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक सामान्य फ्लू भी गंभीर रूप लेकर बैक्टीरियल निमोनिया में बदल सकता है।
इम्युनिटी कोई स्विच नहीं है, जिसे एक झटके में ऑन-ऑफ किया जा सके, बल्कि यह एक ढाल की तरह काम करती है, जिसे मजबूत बनाए रखना जरूरी है। इस वायरल कॉकटेल वाले मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों, जैसे मेट्रो आदि में मास्क पहनना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपको लगातार सूखी खांसी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।
इस समय सही खान-पान आपके शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ आसान लेकिन असरदार सुझाव से आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे-
छाछ का करें सेवन - दिन में मसाला छाछ का सेवन करें, जिसमें भुना हुआ जीरा डाला गया हो। यह पाचन तंत्र को संतुलित रखने में मदद करता है।
भीगे बादाम से करें सुबह की शुरुआत - रोज सुबह 5 भीगे हुए बादाम खाएंऔर हल्दी या अदरक का छोटा टुकड़ा पानी में उबालकर पिएं। यह शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है।
हेल्दी रखें शाम का स्नैक्स - भूख लगने पर भुने हुए मखाने या मौसमी फल जैसे संतरा खाएं। यह शरीर को ऊर्जा देता है और भारी फैट से भी बचाता है।
अगर आपने इस सीजन का फ्लू वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है, तो इसे लेने पर विचार जरूर करें। इसके अलावा निमोनिया का टीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से जरूरी है, जिन्हें डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी या बढ़ती उम्र जैसी समस्याएं हैं। कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन गंभीर जटिलताओं से बचाव में मदद कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, इस बदलते मौसम में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। सही खान-पान, नियमित हाइड्रेशन, और समय पर डॉक्टर की सलाह आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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