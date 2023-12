स्किन में दिखने लगे ये 4 बदलाव तो समझ लीजिए हार्ट अटैक का बढ़ रहा खतरा, नजरअंदाज होने से पहले ही कर लें पहचान

Heart attack early signs in skin: हार्ट अटैक से पहले स्किन में कई ऐसे बदलाव देखे जा सकते हैं, जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ऐसा करना कई बार जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है।

Changes in skin before heart attack: हार्ट हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और अगर आपका ये अंग ठीक से काम कर रहा है, तो सही है और अगर इश अंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो गई है तो कई जानलेवा स्थिति पैदा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो शरीर के सभी अंग जीवित रहते हैं। सही आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ-साथ हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कई अन्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर पर हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी से पहले होने वाले लक्षणों पर नजर रखना। हार्ट से जुड़े कई ऐसे लक्षण हैं, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और यहां तक कि कुछ लक्षण तो स्किन में भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस लेख में हम आपको हार्ट के ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जो अक्सर स्किन में देखे जा सकते हैं।

1. स्किन के रंग में बदलाव (Change in the skin color)

हार्ट से जुड़ी बीमारियों में त्वचा के रंग में बदलाव देखा जा सकता है और कई बार यह लक्षण काफी समय पहले ही हार्ट अटैक आने के खतरे को बता देता है। खासतौर पर यदि स्किन का रंग अचानक से हल्का नीला या बंगनी बनता जा रहा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हार्ट किसी कारण से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

2. अचानक से स्किन में गांठ बनना (Bump on skin)

बहुत ही कम लोग जानते हैं त्वचा पर अचानक से गांठ या उभार बनना और उबर से उसकी संरचना चिपचिपी होना भी हार्ट से जुड़ी कई बीमारियों का संकेत दे सकते हैं। इन लक्षणों को लोग अक्सर स्किन डिजीज समझ लेते हैं, जो कई बार हार्ट डिजीज का शुरुआती लक्षण हो सकती है। इन लक्षणों को लंबे समय तक इग्नोर करने से हार्ट डिजीज गंभीर हो जाती हैं और हार्ट अटैक आने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है।

TRENDING NOW

3. उंगलियों में सूजन आने लगना (Swelling in finger)

शरीर की उंगलियों में सूजन आना और साथ ही उनके रंग में किसी प्रकार का बदलाव होना हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है। वैसे तो उंगलियों की सूजन आमतौर पर स्किन डिजीज का ही संकेत होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह आपके हार्ट से जुड़ा हो सकता है, जिसे गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस बारे में डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

4. पैरों व टखनों में सूजन (Swelling in ankle and feet)

जब किसी कारण से हार्ट ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो ब्लड पंप करने की प्रोसेस धीरे-धीरे कम हो जाती है या पूरी तरह से रुक जाती है। ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण यह शरीर के निचले हिस्से यानी पैर व टखनों में जमा होने लगता जाता है और इस कारण से तेजी से सूजन बढ़ने लगती है। लंबे समय तक इन लक्षणों को इग्नोर करना हार्ट अटैक का कारण बन सकती है।